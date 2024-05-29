Действительно ли существует любовный треугольник? Разбираем теорию

Действительно ли существует любовный треугольник

И психологи не были бы собой, если бы не пытались это исследовать. Так появились теоретические модели любви, одной из самых известных из которых является треугольная теория любви Роберта Стернберга.

Роберт Стернберг - американский психолог, изучавший тему любовных отношений.

Он сформулировал модель, которая может описать разные виды отношений из-за наличия или отсутствия у них трех компонентов:

первое. Близость - это чувство интимности, эмоциональной связи и принадлежности к другому человеку.

Близость - это чувство интимности, эмоциональной связи и принадлежности к другому человеку. второе. Страсть - чувство влюбленности и сексуального влечения к человеку.

Страсть - чувство влюбленности и сексуального влечения к человеку. третье. Обязательство - в короткой перспективе это решение остаться с партнером, а в долгой - наличие общих планов на будущее и ответственности перед другим.

Если изобразить эти компоненты схематично, получится равносторонний треугольник, с помощью которого можно описать 8 видов отношений.

Конечно, реальные отношения не будут соответствовать определенному виду полностью, и в процессе своего развития могут изменяться, однако эту модель удобно использовать для описания того, как проявляется любовь в паре, и какой компонент можно развивать, чтобы отношения стали более гармоничными.

Первым видом отношений будет:

Отсутствие любви (если у людей нет ни близости, ни страсти, ни обязательств). Такие отношения можно назвать деловыми или дистантными.

Для любви достаточно даже одного компонента:

Симпатия: люди чувствуют близость друг с другом, но нет взаимного влечения или обязанностей. Это приятное общение, которое может перерасти во что-то большее или же остаться таким.

Влюбленность: здесь ярко проявляется пристрастие к другому, однако нет близости или обязательств. Такую любовь можно назвать слепой одержимостью, потому что часто человек полностью охвачен чувствами и даже реакция партнера может его не интересовать. Страсть может перерасти в глубокие отношения, если появится эмоциональная близость.

Пустая любовь: часто отношения завершаются ею. Это любовь без близости и страсти, однако партнеры продолжают выполнять обещания друг другу. Такие отношения также могут быть в браках по договоренности, а также переходить в более сильные чувства.

Треугольник любви - это правда или миф (фото: Freepik)

Часто отношения возникают при наличии таких компонентов:

Романтическая любовь: в ней есть и близость, и страсть, однако еще не возникли взаимные обязанности, особенно долгосрочные. Это любовь "конфетно-букетного периода", когда есть сильный восторг друг другом, "бабочки в животе" и ощущение, что партнер - "именно тот".

Дружеская любовь: партнеры чувствуют близость и имеют обязательства друг перед другом, однако страсти в отношениях нет. Часто в таких случаях партнеры могут искать восхищение на стороне или способы подогреть атмосферу в паре.

Роковая любовь: сильная страсть и обязательства при отсутствии близости. Между партнерами возникает искра, которая может толкать к действиям, однако обычно быстро угасает и не приводит к действительно глубоким отношениям.

Совершенная любовь содержит все три компонента: партнеры чувствуют близость и могут делиться друг с другом переживаниями и опытом, у них страстное влечение друг к другу и умеют сохранять его в течение длительного времени, а их обязательства друг перед другом прозрачны и оба их соблюдаются.

Такие чувства редко возникают одномоментно, развитие отношений требует сознательного включения и усилий обоих партнеров для достижения совершенной любви.