Чи дійсно фольга отруює їжу під час приготування: пояснення нутриціолога

Алюмінієва фольга є постійним атрибутом практично на кожній кухні. Вона суттєво полегшує приготування багатьох страв. Втім, уже не одноразово з'являлась інформація, що алюміній, потрапляючи в організм разом із їжею, може шкодити здоров'ю.

Про те, чи дійсно фольга отруює їжу під час приготування, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько у Telegram .

Чи впливає алюмінієва фольга на якість їжі

"Алюміній - дуже поширений елемент, його вміст у воді, їжі є завжди. Топ за вмістом - весь без винятку листовий чай, какао-боби та шоколад, прянощі та спеції, трави. Здоровий організм справляється з цими дозами", - пише експерт.

Нутриціолог зазначає, що немає доказової бази, що використання алюмінієвого посуду прямо корелюється зі зростанням хоч якогось захворювання.

"Але міф таки дуже живучий, скоріше через те, що частина досліджень була спрямована саме на те, щоб зрозуміти, наскільки фольга збільшує цей відсоток", - пояснює Голобородько.

При цьому вона додає, що збільшує проникнення алюмінію в їжу тільки тривале приготування на дуже високих температурах, коли запікаються наступні продукти:

червоне м'ясо

кислотні продукти (пасльонові - особливо помідор і перець, а також яблука)

коли є кисле середовище - оцет чи вино

"У цьому випадку проникнення алюмінію посилюється вдвічі-втричі. В інших випадках - ні, крім того, сучасна харчова фольга має напилення із захисного шару. Для вінегрету і шуби краще запікати буряк і моркву. Так вони смачніші, бо відварюючи їх, ви зливаєте корисні елементи у воду", - каже нутриціолог.

Чим небезпечний алюміній для здоров'я

Підвищений рівень алюмінію в організмі пов'язують з хворобою Альцгеймера або раком, але докази ще не є остаточними і потребують додаткових досліджень.

Допустимим є низький рівень алюмінію в організмі - споживання близько 2 мг на кг ваги тіла на тиждень, за даними ВООЗ та Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН.

Одне дослідження показало, що запікання червоного м'яса у фользі підвищує вміст алюмінію в їжі на 378%.

Разом із тим, нема доказів, що алюміній, який надходить із фольги, негативно впливає на здоров'я. Втім, експерти радять уникати приготування їжі у фользі при високих температурах, не користуватися алюмінієвим посудом і не змішувати фольгу з кислими продуктами.