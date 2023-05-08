"Тихий вбивця": вчені назвали кухонний предмет, який становить серйозну загрозу здоров'ю

Сучасні винаходи значно полегшують роботу для господинь на кухні, але як показують останні дослідження, деякі із них можуть бути не такими безпечними для здоров'я, як це вважалося раніше.

Що не так з алюмінієвою фольгою

Цей кухонний предмет часто використовують для запікання риби, картоплі чи інших страв. Втім у вчених є побоювання щодо безпечності такого матеріалу.

Алюмінієва фольга - це надзвичайно тонкий лист блискучого алюмінієвого металу, який створюється шляхом прокатки великих металевих слябів до товщини 0,2 мл.

Цей матеріал часто використовують у побуті й під час приготування їжі, включаючи промислове пакування, ізоляцію та транспортування.

Алюміній присутній не лише у фользі, але й природно зустрічається в земній корі як третій за поширеністю елемент. Він є і в харчовій упаковці, косметиці, ґрунті, питній воді та різних продуктах, включаючи фрукти, овочі, м'ясо, рибу, зернові та молочні продукти.

Харчові добавки, такі як консерванти, барвники та штучні загусники, також можуть містити алюміній, і часто в більших кількостях, ніж вони є у складі домашньої їжі.

Кількість алюмінію, яку споживає людина, залежить від багатьох факторів. Зокрема від того, наскільки легко він засвоюється з їжею, скільки його було в ґрунті, на якому вирощувалася овочі чи фрукти.

Цей метал також присутній у незначних кількостях у багатьох ліках, зокрема антацидах. Однак лише невелика частина алюмінію насправді засвоюється організмом. Решта виводиться.

Чим небезпечний алюміній для здоров'я

У повсякденному житті люди зазвичай не отримують небезпечну дозу алюмінію. Підвищений його рівень пов'язують з хворобою Альцгеймера або раком, але докази ще не є остаточними і потребують додаткових досліджень.

Найкраще мінімізувати споживання алюмінію, хоча повністю відмовитися від нього майже неможливо. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, допустимим є низький рівень алюмінію в організмі - близько 2 мг на кг ваги тіла на тиждень.

Дослідження показали, що алюміній може потрапляти в їжу під час приготування їжі у фользі або посуді з алюмінієвим покриттям. Кількість вимивання залежить від температури приготування, кислотності їжі та наявності солі та спецій.

Одне дослідження показало, що запікання червоного м'яса у фользі може збільшити кількість алюмінію в їжі на 378%.

Втім зараз немає конкретних доказів того, що алюміній, який ви споживаєте з фольги, пов'язаний з підвищеним ризиком для здоров'я. Але експерти таки радять уникати приготування їжі у фользі при високих температурах, не користуватися алюмінієвим посудом і не змішувати фольгу з кислими продуктами.