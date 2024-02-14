Чи дійсно дитина може успадкувати риси попередніх сексуальних партнерів жінки: пояснення вченого

Є така думка, що майбутня дитина, може успадкувати генетичні риси сексуальних партнерів жінки. Але чи дійсно це так? Може пояснити вчений.

Чи може дитина успадкувати риси попередніх сексуальних партнерів жінки

Питання, чи впливають якісь риси, чи характеристики попередніх сексуальних партнерів жінки на дитину, яку вона буде мати від свого теперішнього чи майбутнього чоловіка має чітку відповідь.

"Це явище називається - "Телегонією". Та основне, що нам треба про це знати, що цієї телегонії не існує, крім випадків екзотичних ссавців та комах. В усіх інших організмів телегонії не існує й у людей також", - пояснив вчений.

За словами Олександра, таким явищем намагалися пояснити, чому жінці слід чекати до статевого життя зі своїм чоловіком, від якого вона планує мати дітей. Тому що, якщо вона буде ходити з кимось іншим, то його колір очей, його зріст, його інтелект успадкується у тієї дитини, яку жінка захоче мати від того чоловіка, з яким вона буде пов’язувати своє життя.

Чи може дитина успадкувати риси попередніх сексуальних партнерів жінки (фото: Freepik)

Або таким чином ще пояснювали свою невірність. Різні жінки в різних епохах, коли казали, що дитина схожа не на коханого, а на колишнього і це біологія.

Та насправді, за словами вченого, так біологія не працює. Дитина має ті риси, які вона успадкувала лише від двох людей - від своєї мами й свого тата, на 50 відсотків від кожного.

"Усі ці риси успадковуються досить складно і ми не можемо сказати, що, наприклад, носик або підборіддя від мами, від батька або від дідуся. Всі людські риси напрочуд складні. І так, у деяких дітей можуть проявитися ознаки, які були не у її батьків, а багато поколінь тому. Але ніякого відношення до попередніх сексуальних партнерів жінки, ці характеристики не мають", - завершує вчений.