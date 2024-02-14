5 токсичних фраз батьків, які ранять психіку дитини

Дорослі, які вже мають дітей, часто повторюють помилки своїх батьків у вихованні. Їм варто пригадати, що неприємно їх дивувало та змушувало відчувати сором в дитинстві. Важливо ці фрази проаналізувати, аби самим ніколи їх не використовувати.

Про те, які батьківські фрази ранять психіку дитини, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Центру психології та розвитку "Київський Дворик" в Instagram.

"Ну, я ж говорила"

"Батьки люблять повторювати цю фразу, коли дитина помиляється, або отримує негативний життєвий досвід. Наприклад, коли малюк впав із гойдалки, а батьки попереджали про це", - кажуть психологи.

Зазвичай ця фраза змушує відчувати провину за те, що дитина постраждала. Але навіть отримати такий власний досвід - насправді це цінність.

"Я краще знаю, що тобі потрібно"

"Це може стосуватися будь-чого - від вибору одягу і аж до університету. В нашому дорослому житті все ще можуть з'являтись люди, які вважають, що знають краще за нас наші потреби. Пам'ятайте, що лише ви знаєте, що комфортніше та краще для вас", - додають експерти.

"Виростеш - зрозумієш"

"Деякі батьківські фрази та настанови дійсно мали сенс і це стало очевидним лише зараз. Але хіба не було б краще, якби нам все пояснили одразу?" - говорять психологи.

"Ми стільки пожертвували заради тебе"

"Це, напевно, одна із найстрашніших речей, які можна сказати дитині. Але, насправді, дитина ніколи б не просила жертвувати чимось заради неї. Проте ця маніпуляція також широко використовується, щоб змусити сина чи доньку зробити так, як потрібно батькам", - кажуть фахівці.

"Чому ти завжди думаєш лише про себе"

"Такий вислів міг з'являтись, коли ви вчились окреслювати свої кордони, не хотіли ділитись чимось, або відмовлялись виконувати якісь завдання, які завдавали вам чималого клопоту", - зазначають психологи.

Люди, які часто чули цю фразу у дитинстві, у дорослому віці витрачають багато часу, щоб дійсно навчитись думати про себе.