Правда ли ребенок может унаследовать черты предыдущих сексуальных партнеров женщины: объяснение ученого

Есть такое мнение, что будущий ребенок может унаследовать генетические черты сексуальных партнеров женщины. Но действительно ли это так? Может объяснить ученый.

Может ли ребенок унаследовать черты предыдущих сексуальных партнеров женщины

Вопрос, влияют ли какие-либо черты, или характеристики предыдущих сексуальных партнеров женщины на ребенка, которого она будет иметь от своего настоящего или будущего мужчины, имеет четкий ответ.

"Это явление называется - "Телегонией". И основное, что нам нужно об этом знать, что этой телегонии не существует, кроме случаев экзотических млекопитающих и насекомых. У всех других телегоний организмов не существует и у людей также", - пояснил ученый.

По словам Александра, таким явлением пытались объяснить, почему женщине следует ждать половой жизни со своим мужем, от которого она планирует иметь детей. Потому что если она будет ходить с кем-то другим, то его цвет глаз, его рост, его интеллект унаследуется у того ребенка, которого женщина захочет иметь от того мужчины, с которым она будет связывать свою жизнь.

Может ли ребенок унаследовать черты предыдущих сексуальных партнеров женщины (фото: Freepik)

Или, таким образом, еще объясняли свою неверность. Разные женщины в разных эпохах, когда говорили, что ребенок похож не на любимого, а на бывшего и это биология.

Но на самом деле, по словам ученого, так биология не работает. У ребенка есть те черты, которые он унаследовал только от двух человек - от своей мамы и своего папы, на 50 процентов от каждого.

"Все эти черты наследуются довольно сложно и мы не можем сказать, что, например, носик или подбородок от мамы, от отца или от дедушки. Все человеческие черты удивительно сложны. И да, у некоторых детей могут проявиться признаки, которые были не у нее родителей, а много поколений назад. Но никакого отношения к предыдущим сексуальным партнерам женщины эти характеристики не имеют", - завершает ученый.