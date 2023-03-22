Чи будуть вихідні на Великдень? Ось остаточна відповідь

У квітні українці відзначатимуть Великдень. Цього року він випадає на неділю 16 квітня, тому зазвичай передбачають додаткові вихідні 15-17 квітня.
Чи будуть додаткові вихідні на Великдень - дізнавайтеся нижче в матеріалі Styler.
Велике церковне свято припадає на неділю 16 квітня. Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю у понеділок повинен бути додатковий вихідний. Проте не можна забувати, що в Україні діє воєнний стан, і наразі його подовжили до 18 травня.
Відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" скасовується чинність згаданої вище статті 73 КЗпП.
Тобто додаткових вихідних на Великдень очікувати не варто. Проте на приватних підприємствах графік може коригуватися на розгляд адміністрації.
Всього у квітні 30 календарних днів. З них 10 будуть вихідними та 20 - робочими.
Відпочинок припадає на такі дати за календарем: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 числа.
1 квітня - День сміху
7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці
8 квітня - Міжнародний день ромів
12 квітня - День працівників ракетно-космічної галузі України
16 квітня - Великдень
23 квітня - Всеукраїнський день психолога
26 квітня - Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф
28 квітня - Всесвітній день охорони праці
Раніше ми розповідали, коли святкувати Великдень за католицьким календарем.
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