Будут ли выходные на Пасху? Вот окончательный ответ

Выходные на Пасху 2023 года в Украине

Большой церковный праздник выпадает на воскресенье 16 апреля. Согласно статье 73 Кодекса законов о труде в понедельник должен быть дополнительный выходной. Однако нельзя забывать, что в Украине действует военное положение, и его продлили до 18 мая.

В соответствии со статьей 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" отменяется действие упомянутой выше статьи 73 КЗоТ.

То есть дополнительных выходных на Пасху ожидать не стоит. Однако на частных предприятиях график может быть корректирован на рассмотрение администрации.

Сколько рабочих дней и выходных в апреле

Всего в апреле 30 календарных дней. Из них 10 будут выходными и 20 - рабочими.

Отдых приходится на следующие даты по календарю: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 числа.

Какие еще праздники будут в апреле

1 апреля - День смеха

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы

8 апреля - Международный день ромов

12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины

16 апреля - Пасха

23 апреля - Всеукраинский день психолога

26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

28 апреля - Всемирный день охраны труда