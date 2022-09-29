Чи буде в Україні "бабине літо" і коли випаде перший сніг: прогноз синоптика

За словами фахівця, вересень виявився вологим та прохолодним. Кількість опадів перевищила норму у 2-3 рази, за винятком південних областей. У центральних, північних та західних регіонах місцями випало 100- 172 мм, у Карпатах 203 - 338 мм.

Температура повітря була нижчою за норму, через хмарне небо. Також у високогірній частині Карпат випадав сніг. Лише в останні дні вересня погода порадували українців теплими сонячними днями.

Що буде у жовтні

Кібальчич каже, що у жовтні середньомісячна температура, за розрахунками Українського гідрометцентру, опиниться в межах +6…+9ºС, у південній частині +10…+11ºС.

"Перша декада місяця очікується прохолодною, але потім поступово із середини жовтня температура трохи підвищиться, хоча і не у всіх областях", - розповів він.

Окрім того, ще можливе "бабине літо", але про його терміни та тривалість ще невідомо.

Також кількість опадів в Україні, ймовірно, буде перевищувати норми на 20 - 40%. До того ж лише на півдні країни зволоження буде помірним, подекуди навіть з дефіцитом дощів.

Сумарна кількість опадів за жовтень у деяких містах становитиме 40 - 80 мм, у Карпатах близько 100 - 130 мм. Також перший сніг у деяких регіонах країни може випасти вже у другій декаді жовтня, що не є аномальним для другого місяця осені.

"Жовтень позиціонує себе як "перехідний" місяць від літніх до зимових процесів, тому прогнозування синоптичних умов із тривалою завчасністю є в цей період дуже складним завданням", - йдеться у повідомленні.