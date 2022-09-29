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Будет ли в Украине "бабье лето" и когда выпадет первый снег: прогноз синоптика

Когда будет "бабье лето" в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине обычно "бабье лето" наблюдается в начале - середине октября. Однако синоптики говорят, что в этом году в этот период может быть дождь и даже снег.

Об этом Meteoprog рассказал синоптик и кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

По словам специалиста, сентябрь оказался влажным и прохладным. Количество осадков превысило норму в 2-3 раза, за исключением южных областей. В центральных, северных и западных регионах местами выпало 100-172 мм, в Карпатах 203-338 мм.

Температура воздуха была ниже нормы, из-за облачного неба. Также в высокогорной части Карпат выпадал снег. Только в последние дни сентября погода порадовала украинцев теплыми солнечными днями.

Что будет в октябре

Кибальчич говорит, что в октябре среднемесячная температура, по расчетам Украинского гидрометцентра, окажется в пределах +6…+9ºС, в южной части +10…+11ºС.

"Первая декада месяца ожидается прохладной, но затем постепенно с середины октября температура немного повысится, хотя и не во всех областях", - рассказал он.

Кроме того, еще возможно "бабье лето", но о его сроках и продолжительности еще неизвестно.

Также количество осадков в Украине, вероятно, будет превышать нормы на 20 - 40%. К тому же, только на юге страны увлажнение будет умеренным, иногда даже с дефицитом дождей.

Суммарное количество осадков за октябрь в некоторых городах составит 40-80 мм, в Карпатах около 100-130 мм. Также первый снег в некоторых регионах страны может выпасть уже во второй декаде октября, что не является аномальным для второго месяца осени.

"Октябрь позиционирует себя как "переходный" месяц от летних к зимним процессам, поэтому прогнозирование синоптических условий с длительной заблаговременностью является в этот период очень сложной задачей", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, какой будет погода в октябре.

Также синоптики рассказывали, когда ждать первого снега.

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