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Яке авто буде зручним для української зими: кілька ключових порад

Середа 27 грудня 2023 07:40
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Яке авто буде зручним для української зими: кілька ключових порад Фото: яке авто буде зручним для української зими (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На щастя, в нас немає таких зим, щоб купувати для них спеціальний зимовий автомобіль. Але якщо ви живете там, де комунальники не особливо активні, краще мати автомобіль бодай з невеликими “північними” задатками.

Про те, що має бути в автомобіля, який полегшує життя свого власника взимку, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Під час написання статті були використані публікації видань “AutoBild" та "Автоцентр".

Чого боятись узимку

Для початку треба коротко нагадати, що заважає водієві “нормально жити” у зимовий період.

  • Мороз. Коли на термометрі нижче нуля, багато що в машині і навколо неї змінюється у гірший бік: дискомфорт, задубілі матеріали, погане зчеплення з дорогою… Щось примерзне, замерзне, щось втратить герметичність.
  • Опади. Сніг заважає колесам котитись по дорозі, стає причиною буксування і заносів. Слизька чи засніжена дорога – це не лише складнощі для водія, а й головні небезпеки і суттєвий ризик потрапити в ДТП.
  • Погана видимість. Після стоянки вікна бувають вкриті якщо не снігом, то інієм чи шаром криги. Характерна для теплих українських зим підвищена вологість повітря, зокрема, у салоні, спричиняє запотівання скла і обмежену видимість для водія.

Яке авто буде зручним для української зими: кілька ключових порад

Що потрібно автомобілю взимку

  • Ефективний опалювач. Мається на увазі не стільки його спроможність тримати +30оС у салоні, скільки швидкість, з якою він набере хоча б +10оС – для того, щоб розтанув іній на вікнах і щоб скло не запотівало знов. У цьому плані не особливо хороші дизелі: якщо така машина не укомплектована додатковим електричним обігрівачем, тепла можна дочекатись лише до кінця поїздки.
  • Привід 4х4. Повний привід більшості масових кросоверів не дозволяє штурмувати кучугури і крижані підйоми, але впевнено виїхати з двора раніше, ніж його відвідає бульдозер комунальників, можна. При тому такого мінусу, як збільшена витрата пального, у кросоверних трансмісій 4х4 може і не бути.
  • Збільшений кліренс. Стандартного для міських легковиків дорожнього просвіту у 15 – 17 см буде замало для того, щоб не чіпляти неприбраний сніг і крижані колії на дорозі. Якщо на ваших маршрутах такі перешкоди не рідкість, краще мати машину з кліренсом ближче до 20 см.
  • Пластикове облицювання. Машини, як виробник позиціонує як кросовер/міський кросовер часто оздоблені знизу по периметру кузова нефарбованим пластиком, чорним чи сірим. Це гарний захист від криги, піску і солі, що летять з-під коліс, та від брустверів жорсткого снігу, який залишає по собі снігоприбиральна техніка. На швидкість, як то кажуть, таке облицювання не впливає, але фарбу і врешті-решт метал кузова від початку корозії захищає.
  • Великі колеса. Маються на увазі не великий “дюйм” – посадковий розмір шини, а загальний, зовнішній діаметр колеса. Великому колесу легше долати шар снігу на дорозі і перекочуватися через нерівності, наприклад, нашарування криги, на які перетворюється не прибраний вчасно сніг на асфальті.

Яке авто буде зручним для української зими: кілька ключових порад

Зимові опції

При купівлі машини автомобіліст часто економить на додаткових опціях, які особливо “важкі” для гаманця при купівлі нової машини. Але з приходом зими ми згадуємо про них.

  • Підігрів лобового скла. Дуже корисна річ відразу для кількох зимових ситуацій: прибирання зі скла льоду, накопиченого під час стоянки, швидке усування запотівання, запобігання налипанню снігу під час снігопаду при температурі близько нуля градусів;
  • Підігрів зони паркування склоочисників. Це не те, що електропідігрів всього скла, але все одно краще, ніж чекати, поки прогріється двигун (особливо дизель) і опалювач звільнить щітки з полону криги;
  • Підігрів сидінь. Особливо рекламувати цю опцію не варто, головне, щоб на вживаному автомобілі підігрів був справний, адже тонка сітка нагрівача у подушках крісел часто обривається;
  • Шиповані шини. Така гума зробить автомобіль універсальним щодо погоди, адже шипи допоможуть “закрити” ті дні української зими, коли фрикційні зимові покришки будуть малоефективні – під час ожеледі. До речі, підбираючи зимові шини, можна обрати модель з більшим зовнішнім діаметром, і за рахунок цього навіть при старих дисках отримати додаткові 1 – 1,5 см кліренсу.
  • Протитуманні фари. Зимовий день короткий плюс о цій порі часто бувають тумани, і якісні протитуманки – реальна допомога в таких ситуаціях. Крім вміння світити “під туман”, такі фари за рахунок широкого променя допомагають освітлювати і власне дорогу, і її узбіччя.

Справа не лише в машині

Розширені “зимові” можливості автомобіля – це дуже добре. Але не менше користі принесуть вам стійкі навички зимової їзди: рушання з другої передачі, рух на малих обертах “внатяжку”, виведення авто з заносу, грамотне буксування в пухкому та мокрому снігу. Цьому можна навчитися самостійно або за допомогою інструктора – досвідченого водія; головне – дочекатися зимової погоди і знайти зручний майданчик та безпечний відрізок дороги, вільні від людей, машин, дерев і стовпів. Майте на увазі, що без власного досвіду буксування, маневрування на слизькій дорозі та руху в снігопад впевненості за кермом не буде – навіть якщо ви придбаєте найкрутіший позашляховик і преміальну шиповану гуму.

Якщо коротко

Досвідчений автомобіліст напевне зрозумів, що необов’язково шукати добре пристосований до зими автомобіль відразу у готовому вигляді. Принаймні половину корисних взимку якостей можна додати машині в умовах СТО, а то й у власному гаражі. І що суттєво, зробити це можна поступово, по мірі поповнення сімейного бюджету.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про те, як відрізнити кросовер від позашляховика.

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