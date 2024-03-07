Чи безпечно робити кілька щеплень в один день: відповідь МОЗ

Чи можна робити кілька щеплень в один день - знають не всі. Проте вакцинація - важлива складова здоров'я як дітей, так і дорослих, адже допомагає запобігти захворюванням, які можуть бути небезпечними або навіть смертельними.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи безпечно робити кілька щеплень в один день і від чого це залежить.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Міністерство охорони здоров'я України, Центр громадського здоров'я МОЗ.
На думку експертів Центру громадського здоров'я МОЗ, комбінувати вакцини - абсолютно безпечно.
Підтвердженням цього є численні дослідження, а також світова практика за один візит отримувати захист від декількох захворювань.
Важливо пам'ятати, що комбінацію вакцин підбирає індивідуально педіатр (для дітей) або сімейний лікар. При цьому медики орієнтуються на:
Згідно зі схемою Національного календаря профілактичних щеплень, деякі захворювання профілактуються одночасно.
Наприклад у два місяці дитина має отримати вакцини проти: дифтерії та правця, кашлюка, поліомієліту, гепатиту В та ХІБ-інфекції.
Дослідження показують, що одночасне введення різних комбінацій вакцин ефективне і не несе підвищеного ризику розвитку побічних реакцій.
Календар щеплень (інфографіка: phc.org.ua)
У МОЗ також стверджують, що поєднувати різні щеплення в один день не тільки безпечно, а ще й зручно - особливо дітям.
Уточнюється, що вакцини, якими щеплюють від грипу в Україні, є інактивованими (неживими), отже їх можна поєднувати з усіма іншими вакцинами.
Винятком є вакцина БЦЖ, якою вакцинують дітей ще в пологовому будинку - її з іншими щепленнями не поєднують.
Зазначається також, що оскільки щеплення від грипу рекомендоване дітям від 6 місяців - з БЦЖ воно не перетинається по часу.
"Всі інші щеплення - від кору, від поліомієліту, від вітрянки, від пневмококів, від ковіду тощо - можна поєднувати й робити в один день з вакцинацією від грипу, або з будь-якими проміжками між ними", - наголосили медики.
Нещодавно уряд ухвалив постанову, яка відкриває українцям доступ до вакцинації в аптеках. Така усталена практика в країнах ЄС та США робить вакцинацію зручнішою, а отже ще ближчою та доступнішою.
До того, як послуга запрацює в Україні, аптекам потрібно отримати ліцензію на медичну практику. Для цього пункт має забезпечити:
Зазначимо, що рішення уряду набирає чинності через три місяці після його опублікування.
За цей час має бути змінена нормативна база, щоб забезпечити:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про важливу вакцинацію дітей та підлітків - кому та коли потрібно зробити.
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