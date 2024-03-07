Безопасно ли делать несколько прививок в один день: ответ Минздрава

Можно ли делать несколько прививок в один день - знают не все. Однако вакцинация - важная составляющая здоровья как детей, так и взрослых, ведь помогает предотвратить заболевания, которые могут быть опасными или даже смертельными.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, безопасно ли делать несколько прививок в один день и от чего это зависит.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Министерство здравоохранения Украины, Центр общественного здоровья Минздрава.
По мнению экспертов Центра общественного здоровья Минздрава, комбинировать вакцины - абсолютно безопасно.
Подтверждением тому являются многочисленные исследования, а также мировая практика за один визит получать защиту от нескольких заболеваний.
Важно помнить, что комбинацию вакцин подбирает индивидуально педиатр (для детей) или семейный врач. При этом медики ориентируются на:
Согласно схеме Национального календаря профилактических прививок, некоторые заболевания профилактируются одновременно.
Например, в два месяца ребенок должен получить вакцины против: дифтерии и столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В и ХИБ-инфекции.
Исследования показывают, что одновременное введение различных комбинаций вакцин эффективно и не несет повышенного риска развития побочных реакций.
Календарь прививок (инфографика: phc.org.ua)
В Минздраве также утверждают, что совмещать разные прививки в один день не только безопасно, но еще и удобно - особенно детям.
Уточняется, что вакцины, используемые от гриппа в Украине, являются инактивированными (неживыми), следовательно, их можно сочетать со всеми другими вакцинами.
Исключением является вакцина БЦЖ, которой вакцинируют детей еще в роддоме - ее с другими прививками не совмещают.
Отмечается также, что поскольку прививка от гриппа рекомендована детям от 6 месяцев - с БЦЖ она не пересекается по времени.
"Все остальные прививки - от кори, от полиомиелита, от ветрянки, от пневмококков, от ковида и т. д. - можно сочетать и делать в один день с вакцинацией от гриппа, или с любыми промежутками между ними", - подчеркнули медики.
Недавно правительство приняло постановление, открывающее украинцам доступ к вакцинации в аптеках. Такая устоявшаяся практика в странах ЕС и США делает вакцинацию более удобной, а значит, еще более близкой и доступной.
До того как услуга заработает в Украине, аптекам нужно получить лицензию на медицинскую практику. Для этого пункт должен обеспечить:
Отметим, что решение правительства вступает в силу через три месяца после его опубликования.
За это время должна быть изменена нормативная база, чтобы обеспечить:
Напомним, ранее мы рассказывали о важной вакцинации детей и подростков - кому и когда нужно сделать.
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