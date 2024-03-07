Безопасно ли делать несколько прививок в один день: ответ Минздрава

Можно ли делать несколько прививок в один день

По мнению экспертов Центра общественного здоровья Минздрава, комбинировать вакцины - абсолютно безопасно.

Подтверждением тому являются многочисленные исследования, а также мировая практика за один визит получать защиту от нескольких заболеваний.

Важно помнить, что комбинацию вакцин подбирает индивидуально педиатр (для детей) или семейный врач. При этом медики ориентируются на:

типы вакцин (живые и инактивированные)

возраст пациента

общее состояние здоровья ребенка или взрослого

Национальный календарь профилактических прививок

Согласно схеме Национального календаря профилактических прививок, некоторые заболевания профилактируются одновременно.

Например, в два месяца ребенок должен получить вакцины против: дифтерии и столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В и ХИБ-инфекции.

Исследования показывают, что одновременное введение различных комбинаций вакцин эффективно и не несет повышенного риска развития побочных реакций.

Календарь прививок (инфографика: phc.org.ua)

Прививки от гриппа

В Минздраве также утверждают, что совмещать разные прививки в один день не только безопасно, но еще и удобно - особенно детям.

Уточняется, что вакцины, используемые от гриппа в Украине, являются инактивированными (неживыми), следовательно, их можно сочетать со всеми другими вакцинами.

Исключением является вакцина БЦЖ, которой вакцинируют детей еще в роддоме - ее с другими прививками не совмещают.

Отмечается также, что поскольку прививка от гриппа рекомендована детям от 6 месяцев - с БЦЖ она не пересекается по времени.

"Все остальные прививки - от кори, от полиомиелита, от ветрянки, от пневмококков, от ковида и т. д. - можно сочетать и делать в один день с вакцинацией от гриппа, или с любыми промежутками между ними", - подчеркнули медики.

Вакцинация в аптеках

Недавно правительство приняло постановление, открывающее украинцам доступ к вакцинации в аптеках. Такая устоявшаяся практика в странах ЕС и США делает вакцинацию более удобной, а значит, еще более близкой и доступной.

До того как услуга заработает в Украине, аптекам нужно получить лицензию на медицинскую практику. Для этого пункт должен обеспечить:

наличие специальной аптечки и другого оборудования

прохождение фармацевтами обучения безопасности вакцин, правил организации и техники проведения прививок, оказания домедицинской помощи при неотложных состояниях

Отметим, что решение правительства вступает в силу через три месяца после его опубликования.

За это время должна быть изменена нормативная база, чтобы обеспечить: