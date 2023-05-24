Чи безпечно дитині робити декілька щеплень в один день: пояснення лікарів
В Україні вакцинація дітей від інфекційних хвороб відбувається за національним календарем щеплень. Однак, мало хто знає, чи можна отримувати кілька щеплень одночасно.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Telegram.
Чи можна робити одразу кілька щеплень
Інколи так трапляється, що дитина не отримує свої щеплення вчасно. У таких випадках лікар може запропонувати ввести кілька вакцин одночасно.
Таке рішення батьків може налякати, проте дослідження показують, що вакцини в комбінації такі ж самі ефективні, як і окремо.
Зокрема, слід дотримуватися лише певних правил:
- дві чи більше інактивованих вакцин та/або анатоксинів можна вводити одночасно в різні ділянки тіла або з будь-яким інтервалом;
- жива вакцина може вводитися одночасно з інактивованою вакциною або анатоксином;
- дві або більше живих вакцин, які вводяться ін’єкційно (крім БЦЖ - вакцин проти туберкульозу), можуть бути введені одночасно або з інтервалом не менше 1 місяця;
- щеплення вакциною БЦЖ не роблять в один день з іншими вакцинами.
Вакцинація проти COVID-19
Лікарі кажуть, що можна поєднувати вакцини проти грипу та COVID-19 для дорослих та дітей.
Зокрема щеплення проти COVID-19 можна робити одночасно з неживою вакциною проти грипу під час одного візиту у різні кінцівки.
Також поєднують щеплення проти дифтерії та правця, щеплення від яких розпочинають ще у ранньому дитячому віці й продовжують надалі кожні 10 років.
Однак у разі, якщо ви плануєте зробити щеплення проти правця та дифтерії і проти COVID-19, слід дотримуватись проміжку у щонайменше два тижні після консультації з сімейним лікарем.
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