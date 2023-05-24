Безопасно ли ребенку делать несколько прививок в один день: объяснение врачей
В Украине вакцинация детей от инфекционных болезней происходит по национальному календарю прививок. Однако мало кто знает, можно ли получать несколько прививок одновременно.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.
Можно ли делать сразу несколько прививок
Иногда так случается, что ребенок не получает свои прививки вовремя. В этих случаях врач может предложить ввести несколько вакцин одновременно.
Такое решение родителей может испугать, однако исследования показывают, что вакцины в комбинации такие же эффективные, как и отдельно.
В частности, следует придерживаться только определенных правил:
- две или более инактивированных вакцин и/или анатоксинов можно одновременно вводить в различные участки тела или с любым интервалом;
- живая вакцина может вводиться одновременно с инактивированной вакциной или анатоксином;
- две или больше живых вакцин, вводимых инъекционно (кроме БЦЖ - вакцин против туберкулеза), могут быть введены одновременно или с интервалом не менее 1 месяца;
- прививку вакциной БЦЖ не производят в один день с другими вакцинами.
Вакцинация против COVID-19
Врачи говорят, что можно сочетать вакцины против гриппа и COVID-19 для взрослых и детей.
В частности, прививки против COVID-19 можно делать одновременно с неживой вакциной против гриппа во время одного визита в разные конечности.
Также сочетают прививки против дифтерии и столбняка, прививки от которых начинают еще в раннем детском возрасте и продолжают в дальнейшем каждые 10 лет.
Однако в случае, если вы планируете привиться против столбняка и дифтерии и против COVID-19, следует соблюдать промежуток по меньшей мере две недели после консультации с семейным врачом.
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