Чи безоплатна анестезія при операціях: українцям розставили крапки над "і"

Чи безкоштовна анестезія при операціях

Незалежно від того, планова це операція чи ургентна, анестезіологічне забезпечення є безоплатним. Це саме стосується і передопераційного огляду анестезіологом перед втручанням.

Анестезіологічне забезпечення під час діагностичних, лікувально-діагностичних і хірургічних втручань передбачено пакетом "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня".

Своєчасне знеболення, анестезіологічне забезпечення, за необхідності - процедурна седація на всіх етапах діагностики та лікування передбачено пакетом "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах".

Зверніть увагу, за умовами договору лікарня має забезпечити пацієнта тими лікарськими засобами (зокрема, і засобами анестезії), які визначені Національним переліком основних лікарських засобів.

А також тими, постачання яких відбувається за державні кошти: шляхом централізованих закупівель МОЗ чи за рахунок інших програм.

Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування включено у пакети: