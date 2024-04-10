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Бесплатна ли анестезия при операциях: украинцам расставили точки над "і"

Фото: Бесплатна ли анестезия при операциях (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вопрос, бесплатная ли анестезия при операциях, волнует многих пациентов в Украине и их родных.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на НСЗУ.

Бесплатна ли анестезия при операциях

Независимо от того, плановая это операция или ургентная, анестезиологическое обеспечение бесплатно. То же касается и предоперационного осмотра анестезиологом перед вмешательством.

Анестезиологическое обеспечение во время диагностических, лечебно диагностических и хирургических вмешательств предусмотрено пакетом "Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня".

Своевременное обезболивание, анестезиологическое обеспечение при необходимости - процедурная седация на всех этапах диагностики и лечения предусмотрено пакетом "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях".

Обратите внимание, что по условиям договора больница должна обеспечить пациента теми лекарственными средствами (в частности, и средствами анестезии), которые определены Национальным перечнем основных лекарственных средств.

А также теми, снабжение которых осуществляется за государственные средства: путем централизованных закупок Минздрава или за счет других программ.

Своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения включено в пакеты:

  • Стоматологическая помощь взрослым и детям
  • Стационарная помощь без проведения хирургических операций
  • Медицинская помощь при остром мозговом инсульте
  • Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда
  • Стационарная психиатрическая помощь
  • Стационарная паллиативная помощь
  • Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом в амбулаторных и стационарных условиях
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