Бесплатна ли анестезия при операциях: украинцам расставили точки над "і"

Вопрос, бесплатная ли анестезия при операциях, волнует многих пациентов в Украине и их родных.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на НСЗУ.
Независимо от того, плановая это операция или ургентная, анестезиологическое обеспечение бесплатно. То же касается и предоперационного осмотра анестезиологом перед вмешательством.
Анестезиологическое обеспечение во время диагностических, лечебно диагностических и хирургических вмешательств предусмотрено пакетом "Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня".
Своевременное обезболивание, анестезиологическое обеспечение при необходимости - процедурная седация на всех этапах диагностики и лечения предусмотрено пакетом "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях".
Обратите внимание, что по условиям договора больница должна обеспечить пациента теми лекарственными средствами (в частности, и средствами анестезии), которые определены Национальным перечнем основных лекарственных средств.
А также теми, снабжение которых осуществляется за государственные средства: путем централизованных закупок Минздрава или за счет других программ.
Своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения включено в пакеты:
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