14 дней войны России против Украины. Новые патриотические песни, которые услышал весь мир

24 февраля Россия осуществила вторжение на территорию Украины. Войска РФ начали наступление сразу в трех направлениях – на юге, севере и востоке.

Уже две недели Россия обстреливает украинские города, убивает мирных граждан, разрушает инфраструктуру.

Но ВСУ, терроборона, добровольцы, волонтеры и обычные жители нашей страны мужественно дают отпор врагу. Продвинуться внутрь страну оккупантам так и не удалось. Не смогли они прорваться и в крупные города Украины – Киев, Харьков, Сумы, Чернигов, Мариуполь, Николаев, Одессу и многие другие.

За эти две недели дух украинцев не был сломлен, наоборот – они объединились в своей борьбе против оккупанта.