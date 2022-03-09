14 дней войны России против Украины. Новые патриотические песни, которые услышал весь мир

24 февраля Россия осуществила вторжение на территорию Украины. Войска РФ начали наступление сразу в трех направлениях – на юге, севере и востоке.
Уже две недели Россия обстреливает украинские города, убивает мирных граждан, разрушает инфраструктуру.
Но ВСУ, терроборона, добровольцы, волонтеры и обычные жители нашей страны мужественно дают отпор врагу. Продвинуться внутрь страну оккупантам так и не удалось. Не смогли они прорваться и в крупные города Украины – Киев, Харьков, Сумы, Чернигов, Мариуполь, Николаев, Одессу и многие другие.
За эти две недели дух украинцев не был сломлен, наоборот – они объединились в своей борьбе против оккупанта.
За эти две недели многие музыканты успели выпустить новые патриотические песни – в перерывах между защитой на блокпостах и в терробороне. О них – читайте ниже.
Несомненным хитом за последние две недели стала песня о Байрактаре. Именно с помощью Байрактара была уничтожена не одна колонна врага.
Эта песня стала первой, которая появилась на просторах интернета. О том самом "Русском военном корабле" и направлении, куда ему идти.
Исполнитель и монтаж: Александр Сычек. Текст - Александра Смилянская. Впервые опубликована в сообщества "Киевская Школа Фотографии" 27 февраля.
А это Гимн Украины - в исполнении украинских звезд.
Ниже – народная украинская песня в прекрасном исполнении солиста группы Бумбокс – Андрея Хливнюка. Благодарность за аранжировку и поддержку Украины The Kiffness!
А это адаптация итальянской народной песни "Bella Ciao"
слова - Кристина Соловей, гитара - Алексей Морозов.
Макс Барских выпустил песню о Киеве.
Иллария посвятила свою новую песню всему украинскому народу.
А это песня Сухопутных войск ВСУ - "Я счастливый!"
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Вільні Люди
Гурт Шабля - Браття Українці (Гімн Оборони України)