14 днів війни Росії проти України. Нові патріотичні пісні, які почув увесь світ

24 лютого Росія здійснила вторгнення на територію України. Війська РФ почали наступ відразу в трьох напрямках - на півдні, півночі та сході.

Вже два тижні Росія обстрілює українські міста, вбиває мирних громадян, руйнує інфраструктуру.

Але ЗСУ, тероборона, добровольці, волонтери та звичайні жителі нашої країни мужньо дають відсіч ворогові. Просунутися всередину країну окупантам так і не вдалося. Не змогли вони прорватися й у великі міста України - Київ, Харків, Суми, Чернігів, Маріуполь, Миколаїв, Одесу та багато інших.

За ці два тижні дух українців не був зломлений, навпаки - вони об'єдналися у своїй боротьбі проти окупанта.