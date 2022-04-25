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Четырехлапая проводница Николь работает на эвакуационном поезде: всегда знает, к кому подойти

В одном из эвакуационных поездов ездит собака-проводница Николь (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На одном из эвакуационных поездов Укрзализныци работает необычная проводница – четырехлапая собака по кличке Николь. Она помогает пассажирам справиться со стрессом и переживаниями, развлекает детей и следит за порядком в вагоне вместе со своей хозяйкой.

О мохнатой проводнице Николь рассказали в сюжете ТСН.

Проводница Татьяна Минькова нашла Николь на вокзале в Днепре. Четыре года назад она спасла этой собаке жизнь.

"Наши вагоны стояли, и кто-то закричал, как в последний раз. Я спустилась, чтобы достать, а она не достается. Пришлось взять ключ вагонный и выковырять ее, потому что она примерзла в лед", - рассказала о спасении собаки проводница.

Татьяна забрала сироту к себе, отогрела, вылечила. Пыталась найти для нее семью, но дворнягу никто не захотел и Николь осталась с ней. Вместе они уже четыре года.

В первые дни после масштабного вторжения собака оставалась дома одна. Все соседи, друзья Татьяны уехали и ей не осталось ничего другого, как попросить у руководства разрешения взять помощницу с собой.

"Конечно! Как мы могли оставить братьев наших меньших? Собачка очень вежливая, она не ругается никогда", - рассказала начальник поезда Елена Светличная.

И Николь действительно очень вежливая, умная и послушная собака. Она следит за порядком, помогает своей хозяйке и заботиться о пассажирах. Первой запрыгивает в вагон и проверяет его на готовность к рейсу. Хозяйка рассказывает, что даже проверяет качество уборки.

Пассажиры эвакуационного поезда не жалуются, хотя порой и удивляются такой помощнице.

"Люди очень много убегают от страданий, от войны, поэтому может действительно поможет кому-то снять стресс. Такими человеческими глазами смотрит", - говорят пассажиры.

Николь живет в купе с проводниками. Там у нее есть место для отдыха и все необходимое. С пассажирами общается осторожно и больше всего любит развлекать детей на длинном пути от войны до безопасного места.

"Они все говорят, что она мягкая, приятная. А она просто ложится и лежит. Но есть детки, которые постоянно просят ее выполнять команды. И она уже – хочу, не хочу, через не могу – хорошо, будут выполнять все команды, которые ты просишь", - рассказывает проводница Татьяна.

Она заметила, что во время эвакуационных рейсов Николь как будто сама чувствует, кто из пассажиров больше всего нуждается в ее поддержке. Иногда часами не отходит от человека – будто хочет хоть как-то облегчить боль.

На счету у Николь – уже более десятка эвакуационных рейсов. Она вакцинирована, чипирована, с международным паспортом и даже уже успела съездить в Польшу. И знает все железнодорожные правила.

Напомним, ранее мы рассказывали про пса Патрона, который помогает обнаружить и обезвредить боеприпасы.

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