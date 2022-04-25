Чотирилапа провідниця Ніколь працює на евакуаційному поїзді: завжди знає, до кого підійти

На одному з евакуаційних поїздів Укрзалізниці працює незвичайна провідниця – чотирилапий собака на прізвисько Ніколь. Вона допомагає пасажирам впоратися зі стресом і переживаннями, розважає дітей і стежить за порядком у вагоні разом зі своєю господинею.
Про волохатої провідниці Ніколь розповіли в сюжеті ТСН.
Провідниця Тетяна Мінькова знайшла Ніколь на вокзалі в Дніпрі. Чотири роки тому вона врятувала цій собаці життя.
"Наші вагони стояли, і хтось закричав, як в останній раз. Я спустилася, щоб дістати, а вона не дістається. Довелося взяти ключ вагонний і виколупати її, тому що вона примерзла в лід", - розповіла про порятунок собаки провідниця.
Тетяна забрала сироту до себе, відігріла, вилікувала. Намагалася знайти для неї сім'ю, але дворнягу ніхто не захотів і Ніколь залишилася з нею. Разом вони вже чотири роки.
"Звичайно! Як ми могли залишити братів наших менших? Собачка дуже ввічлива, вона не лається ніколи", - розповіла начальник поїзда Олена Світлична.
І Ніколь дійсно дуже ввічлива, розумна і слухняна собака. Вона стежить за порядком, допомагає своїй господині та піклуватися про пасажирів. Першою застрибує у вагон і перевіряє його на готовність до рейсу. Господиня розповідає, що навіть перевіряє якість прибирання.
"Люди дуже багато тікають від страждань, від війни, тому може дійсно допоможе комусь зняти стрес. Такими людськими очима дивиться", - кажуть пасажири.
Ніколь живе в купе з провідниками. Там у неї є місце для відпочинку і все необхідне. З пасажирами спілкується обережно і найбільше любить розважати дітей на довгому шляху від війни до безпечного місця.
"Вони всі кажуть, що вона м'яка, приємна. А вона просто лягає і лежить. Але є дітки, які постійно просять її виконувати команди. І вона вже - хочу, не хочу, через не можу – добре, будуть виконувати всі команди, які ти просиш", - розповідає провідниця Тетяна.
На рахунку у Ніколь - вже більше десятка евакуаційних рейсів. Вона вакцинована, чіпована, з міжнародним паспортом і навіть вже встигла з'їздити до Польщі. І знає всі залізничні правила.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про пса Патрона, який допомагає виявити та знешкодити боєприпаси.