Народный депутат в Раде "выгуляла" сумку за 120 тысяч гривен

Пользователи сети отреагировали на стоимость сумки Нины Южаниной
Народный депутат от Блока Петра Порошенко и глава комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Нина Южанина появилась в здании парламента с дорогой сумочкой от Chanel. Об этом рассказала журналист Анна Стешенко на своей странице в социальной сети Facebook.
Нина Южанина пришла в Верховную Раду с "сумочкой-легендой", классической моделью. По словам Стешенко, народный депутат теперь носит сумки обратной стороной, чтобы не было видно значка бренда, но ей все же удалось рассмотреть фирменный знак Chanel с узнаваемой black caviar.
Нина Южанина с дорогой сумкой в Раде (facebook.com/annasteshenko)
Журналистка отметила, что это сумочка стоит на данный момент четыре тысячи евро, а это более 120 тысяч гривен.
Нина Южанина с дорогой сумкой в Раде (facebook.com/annasteshenko)
Пользователи сети отреагировали на аксессуар народного депутата и написали множество возмущенных комментариев.
Также в комментариях к посту Стешенко отметили, что данная модель выпускается в 4 размерах и стоимость разная, в зависимости от количества ромбов со стороны кармана и параметров. И сумка, с которой Южанина пришла в Раду стоит 4800 евро.
Нина Южанина с дорогой сумкой в Раде (facebook.com/annasteshenko)
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