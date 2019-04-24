Народний депутат в Раді "вигуляла" сумку за 120 тисяч гривень

Користувачі мережі відреагували на вартість сумки Ніни Южаніної
Народний депутат від Блоку Петра Порошенко і голова комітету Верховної Ради з податкової і митної політики Ніна Южаніна з'явилася в будівлі парламенту з дорогою сумочкою від Chanel. Про це розповіла журналіст Ганна Стешенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Ніна Южаніна прийшла у Верховну Раду з "сумочкою-легендою", класичною моделлю. За словами Стешенко, народний депутат тепер носить сумки зворотною стороною, щоб не було видно значка бренду, але їй все ж вдалося розглянути фірмовий знак Chanel з впізнаваною black caviar.
Ніна Южаніна з дорогою сумкою в Раді (facebook.com/annasteshenko)
Журналістка зазначила, що це сумочка коштує на даний момент чотири тисячі євро, а це понад 120 тисяч гривень.
Ніна Южаніна з дорогою сумкою в Раді (facebook.com/annasteshenko)
Користувачі мережі відреагували на аксесуар народного депутата і написали безліч обурених коментарів.
Також в коментарях до посту Стешенко відзначили, що дана модель випускається в 4 розмірах і вартість різна, залежно від кількості ромбів з боку кишені і параметрів. І сумка, з якою Южаніна прийшла в Раду коштує 4800 євро.
Ніна Южаніна з дорогою сумкою в Раді (facebook.com/annasteshenko)
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