Четыре признака того, что мужчина хочет длительных и серьезных отношений

Прошло несколько свиданий и все идет очень гладко. И тогда женщина начинает задаваться вопросом, влюблен ли в нее мужчина и что за отношения между вами.
Лучше, конечно же, спросить об этом мужчину напрямую. Но в начале отношений не все мужчины готовы прямо отвечать на подобные вопросы. Да и женщина не всегда может набраться смелости для такого разговора.
Психологи рекомендуют обратить внимание на четыре важных признака, которые подскажут, что отношения серьезные и мужчина хочет остаться с вами надолго. Об этом пишет Cluber.
Первый и самый очевидный признак - если мужчина по-настоящему заинтересован, он будет стараться находиться поближе к вам. Если он не рядом физически, то будет давать о себе знать другими способами.
Если в самом начале отношений вы часто задумываетесь, что партнера давно не было видно или он не находит время на звонок, сообщение, смайлик - то скорее всего это означает, что он скоро навсегда исчезнет из поля зрения.
Если мужчина хочет долгих и серьезных отношений, то он будет стараться делать все, чтобы вы не забывали о нем.
Мужчина, который настроен на серьезные отношения, будет стремиться к тому, чтобы ваше сознание было захвачено им одним. Поэтому все ваши встречи постарается распланировать на будущее. Он сам предлагает, чем вы займетесь на выходных. И в конце свидания уже начнет строить планы на следующую встречу с вами.
Если в конце свидания он скажет что-то вроде: "Я напишу" или "Созвонимся", или же "Может быть, еще как-нибудь встретимся", то это некрасивый намек на то, что вы не представляете для него ценности. Или же вообще - вы запасной вариант.
Для мужчины, который хочет серьезных и длительных отношений, вы всегда будете приоритетом.
Если у мужчины на вас большие планы, то он будет стараться проводить с вами как можно больше времени. Это не значит, что он все бросит и будет с вами постоянно физически. Но он постарается уделить вам все свободное время и внимание.
И прямо попросит, что вы подарили ему свое внимание и время. И благодаря таким шагам отношения будут развиваться. Он будет рассказывать о сокровенных моментах своей жизни, о любимой музыке, о работе, о важных личных подробностях. Ему захочется, чтобы вы во всех смыслах стали частью его жизни.
Нормально и естественно, если вы рядом со своим человеком почувствуете ощущение покоя и удовлетворенности. Вы будете чувствовать себя расслабленно в его присутствии, поэтому отношения будут развиваться органично.
Как показывают исследования, самые счастливые супружеские пары получились у тех, где "клеем" в отношениях стали комфорт и легкость в компании друг друга.
Если отношения с партнером больше напоминают борьбу, то возможно вам пора двигаться дальше. Если же вы рядом с этим мужчиной успокаиваетесь и настроение поднимается - вам явно по пути.
Напомним, ранее мы писали о том, что психолог раскрыла правду о том, какие мужчины привлекают женщин.
А также рассказывали о том, как справиться с ежедневной нагрузкой и не превратиться в амебу.