На честь 77-річчя королеви Камілли Букінгемський палац показав її нове фото

17 липня королеві Каміллі виповнилося 77 років, і з цієї нагоди Букінгемський палац оприлюднив новий портрет дружини короля Чарльза III.
Як представники британської монархії привітали Каміллу з днем народження та що про неї відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Традиційно у день народження членів королівської родини представники палацу представляють їхні нові портрети, і цей раз теж не став виключенням.
"Бажаємо Її Величності королеві щасливого дня народження", - зазначається у підписі до кадру.
До привітань королеви Великобританії приєдналася родина принца та принцеси Уельських. У своїх соцмережах вони поділилися фото Камілли, на якому вона позувала у саду будинку в Рейміллі, Вілтшир.
Архівний кадр авторства Кейт Міддлтон був зроблений на честь 75-річчя королеви два роки тому. Світлина потрапляла обкладинку Country File, номер якого обраниця короля Британії презентувала у якості запрошеного редактора.
Привітання від Кейт та Вільяма (Фото: instagram.com/stories/princeandprincessofwales)
Вона народилася 17 липня 1947 року. За на той момент ще принца Уельського Чарльза Камілла вийшла заміж у 2005 році. Закохані вирішили узаконити своє кохання після багаторічної історії стосунків.
Після смерті королеви ІІ Камілла зійшла на престол разом з чоловіком – це сталося у травні минулого року.
Першим чоловіком Камілли був офіцер гвардії та лейтенант у Blues and Royals Ендрю Паркер Боулз. Вони пішли під вінець у липні 1973 року, а розлучилися у березні 1995 року. У цьому шлюбі жінка народила сина Тома, хрещеним батьком якого є Чарльз, та доньку Лору.
На весіллі було близько 800 гостей, у числі яких і деякі представники британської монархії: принцеса Анна, королева-мати Єлизавета, принцеса Маргарет, графиня Сноуден. Гучне гуляння тоді назвали "весіллям року".
Нещодавно королівські інсайдери висловилися про Кейт Міддлтон, яка лікується від раку.
Також ми писали про те, що королівська родина замилувала мережу сімейним фото принца Вільяма на честь його 42-річчя.
Для написання матеріалу були використані джерела: пост зі сторінки британської монархії в соцмережі X (колишній Twitter), stories в Instagram Кейт Міддлтон і принца Вільяма, інформація про королеву Каміллу зі сторінки Wikipedia.