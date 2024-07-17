На честь 77-річчя королеви Камілли Букінгемський палац показав її нове фото

Каміллі 77 років

Традиційно у день народження членів королівської родини представники палацу представляють їхні нові портрети, і цей раз теж не став виключенням.

"Бажаємо Її Величності королеві щасливого дня народження", - зазначається у підписі до кадру.

До привітань королеви Великобританії приєдналася родина принца та принцеси Уельських. У своїх соцмережах вони поділилися фото Камілли, на якому вона позувала у саду будинку в Рейміллі, Вілтшир.

Архівний кадр авторства Кейт Міддлтон був зроблений на честь 75-річчя королеви два роки тому. Світлина потрапляла обкладинку Country File, номер якого обраниця короля Британії презентувала у якості запрошеного редактора.

Привітання від Кейт та Вільяма (Фото: instagram.com/stories/princeandprincessofwales)

Що відомо про Каміллу Паркер Боулз

Вона народилася 17 липня 1947 року. За на той момент ще принца Уельського Чарльза Камілла вийшла заміж у 2005 році. Закохані вирішили узаконити своє кохання після багаторічної історії стосунків.

Після смерті королеви ІІ Камілла зійшла на престол разом з чоловіком – це сталося у травні минулого року.

Першим чоловіком Камілли був офіцер гвардії та лейтенант у Blues and Royals Ендрю Паркер Боулз. Вони пішли під вінець у липні 1973 року, а розлучилися у березні 1995 року. У цьому шлюбі жінка народила сина Тома, хрещеним батьком якого є Чарльз, та доньку Лору.

На весіллі було близько 800 гостей, у числі яких і деякі представники британської монархії: принцеса Анна, королева-мати Єлизавета, принцеса Маргарет, графиня Сноуден. Гучне гуляння тоді назвали "весіллям року".