Чешеться та червоніє: як розпізнати алергію на холод і що з нею робити

Ви можете навіть не підозрювати, що схильні до неї, доки не розпізнаєте в себе перші симптоми.

Алергія на холод, або холодова алергія виникає від негативного впливу низьких температур.

Styler розповідає, які симптоми такої алергії та чи можна лікувати її вдома самостійно.

Що таке алергія на холод?

Холодову алергію в народі називають кропив’янкою. Цей стан шкіри може виникнути раптово, а також швидко зникнути. Проте в окремих випадках можливий розвиток гострої алергічної реакції, стану шоку, що може навіть призвести до смерті.

Як розпізнати алергію на холод?

Під час холодової алергії часто виникають наступні симптоми:

свербіж

лихоманка

почервоніння

головний біль

біль в суглобах

втома, шок і занепокоєння

набряк на ділянках шкіри, що контактують із холодом

Зазвичай реакція виникає протягом 5-10 хвилин після впливу холоду, хоча бувають випадки розвитку реакції до двох годин.

Алергія на холод може виникати не відразу (фото: Freepik)

Які причини виникнення алергії?

Серед очевидних причин можна виділити контакт із холодом: вихід на вулицю в холодну погоду, купання в холодній воді, вхід до морозильної камери.

На ймовірність виникнення алергії на холод також впливає фактор спадковості. Також грає роль наявність або відсутність певних автоімунних станів, вірусних інфекцій і захворювань крові.

Діти є більш схильні до розвитку алергії на холод, тому особливо важливо, щоб взимку вони завжди були тепло одягнені.

Лікування в домашніх умовах

Алергію на холод можна придушити за допомогою антигістамінних препаратів.

Вдома важливо зменшити вплив на холоду, що провокує появу симптомів. Тому тепло одягніться, випийте чаю та занурте пошкоджену ділянку шкіри у воду. Зверніть увагу: це не повинен бути окріп, нехай вода буде трохи теплішою кімнатної температури.

Також обов'язково зверніться до лікаря, щоб не займатися самолікуванням. Фахівець зможе перевірити вашу шкіру, щоб побачити, чи є у вас ця алергічна реакція. Якщо немає, тоді лікар з'ясує інші причини виникнення симптомів.