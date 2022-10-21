Чешется и краснеет: как распознать аллергию на холод и что с ней делать
Аллергия на холод, или холодовая аллергия возникает от негативного воздействия низких температур.
Вы можете даже не подозревать, что склонны к ней, пока не распознаете у себя первые симптомы.
Styler рассказывает, какие симптомы такой аллергии и можно ли ее лечить дома самостоятельно.
Что такое аллергия на холод?
Холодную аллергию в народе называют крапивницей. Это состояние кожи может возникнуть внезапно и быстро исчезнуть. Однако в отдельных случаях возможно развитие острой аллергической реакции, состояния шока, что может привести даже к смерти.
Как распознать аллергию на холод?
Во время холодовой аллергии часто возникают следующие симптомы:
- зуд
- лихорадка
- покраснение
- головная боль
- боль в суставах
- усталость, шок и беспокойство
- отек на участках кожи, контактирующих с холодом
Обычно реакция возникает в течение 5-10 мин после воздействия холода, хотя бывают случаи развития реакции до двух часов.
Аллергия на холод может возникать не сразу (фото: Freepik)
Какие причины возникновения аллергии?
Среди очевидных причин можно выделить контакт с холодом: выход на улицу в холодную погоду, купание в холодной воде, вход в морозильную камеру.
На возможность возникновения аллергии на холод оказывает влияние фактор наследственности. Также играет роль влияние наличие или отсутствие определенных автоиммунных состояний, вирусных инфекций и заболеваний крови.
Дети более склонны к развитию аллергии на холод, поэтому особенно важно, чтобы зимой они всегда были тепло одеты.
Лечение в домашних условиях
Аллергию на холод можно подавить с помощью антигистаминных препаратов.
Дома важно уменьшить влияние на холода, что провоцирует появление симптомов. Поэтому тепло оденьтесь, выпейте чаю и окуните поврежденный участок кожи в воду. Обратите внимание: это не должно быть кипяток, пусть вода будет немного теплее комнатной температуры.
Также обязательно обратитесь к врачу, чтобы не заниматься самолечением. Специалист сможет проверить вашу кожу, чтобы увидеть, есть ли у вас эта аллергическая реакция. Если нет, то врач выяснит другие причины возникновения симптомов.
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