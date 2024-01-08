Червоний, жовтий чи зелений? Який болгарський перець смачніший і корисніший для здоров'я

Експерт наголошує, що з погляду харчування всі три кольори корисні, і найкращий вибір залежить від конкретних дієтичних потреб.

"Якщо ви шукаєте вищий вміст вітамінів А і С, червоний солодкий перець може бути вашим кращим вибором. Якщо вітамін К є для вас пріоритетом, зелений болгарський перець буде хорошим варіантом", - каже Гоял.

Червоний перець

Цей вид перцю вважається найбільш зрілим, він солодший і містить найвищий рівень поживних речовин.

"Червоний болгарський перець містить більше вітаміну А, ніж його зелені та жовті аналоги. Вітамін А необхідний для підтримки здорової шкіри, зору та імунної функції. Крім того, червоний болгарський перець зазвичай має вищий рівень вітаміну С порівняно із зеленим та жовтим перцем. Вітамін С – антиоксидант, який підтримує імунну систему та допомагає організму засвоювати залізо”, – підкреслює дієтолог.

Червоний болгарський перець – він найсолодший і має фруктовий смак. Вони добре поєднуються зі стравами, в яких бажаний солодкий або димний смак, наприклад, зі смаженими овочами чи фаршированим перцем.

Завдяки своїй стиглості червоний перець м'якший і добре піддається запіканню та грилю. Їх також можна використовувати в салатах у сирому вигляді, щоб вони вийшли солодкими та соковитими.

Зелений перець

Зелений болгарський перець збирають до повного дозрівання, тому він має дещо гірший смак у порівнянні з червоним. З усім тим, вони є відмінним джерелом вітаміну К, який має вирішальне значення для згортання крові та здоров'я кісток. За словами фахівця, зелений болгарський перець також містить велику кількість вітаміну С.

Зелений перець має різкіший і трохи гіркуватий смак у порівнянні з червоним. Їх часто використовують у пікантних стравах, таких як фахітас, печеня, або як хрустка добавка до салатів.

Він має твердішу текстуру, що робить його придатним для приготування при більш високих температурах. Вони добре тримають форму в жаркому та часто використовуються у приготованих стравах.

Жовтий перець

Жовтий болгарський перець за рівнем стиглості та поживності знаходиться між червоним та зеленим.

"У них більш м'який смак, ніж у червоного болгарського перцю, але вони все ж таки мають солодкий смак. Подібно до червоного і зеленого болгарського перцю, жовті багаті вітамінами А і С", - сказала Гоял.

Жовтий перець має м'якіший і солодкий смак, ніж зелений перець, що робить його універсальним варіантом для різних рецептів. Вони відмінно підходять для тих, хто віддає перевагу стравам більш тонкого смаку.

Жовтий перець по текстурі знаходиться між червоним та зеленим, він універсальний. Їх можна вживати сирими в салатах або готувати в різних стравах, пропонуючи баланс солодощі та крихкості.