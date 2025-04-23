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Пийте цей червоний сік щоранку і організм скажевам "дякую"

Названо корисний сік, який потрібно пити щоранку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Склянка томатного соку зранку - не лише смачний початок дня, а й потужний заряд користі для всього організму. Цей напій допомагає не лише пробудити травлення, а й насичує тіло важливими вітамінами та антиоксидантами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Чим корисний  

Склянка томатного соку вранці може бути корисною для боротьби з високим рівнем холестерину. Він також може допомогти запобігти іншим хронічним захворюванням завдяки одному потужному елементу.

Експерти з Університету Іллінойсу стверджують, що напій корисний завдячує своїми потужними перевагами рівня лікопіну. Це не тільки надає помідорам природного червоного кольору, але і є потужним антиоксидантом, який може допомогти захистити клітини від пошкодження.

Ці нестабільні молекули, відомі як вільні радикали, можуть сприяти старінню та різним проблемам зі здоров’ям, тому протистояти цьому можна за допомогою деяких продуктів, наповнених лікопіном.

Дієтолог Едвард Джованнуччі з Гарвардської школи сказав, що форма молекули лікопіну робить його дуже ефективним у гасінні вільних радикалів. Лікопін може мати специфічні властивості, які захищають клітину таким чином, як інші антиоксиданти.

Цей захист не тільки запобігає ознакам старіння, а й може допомогти зменшити запалення, що сприяє зниженню високого рівня холестерину.

Дослідження показали, що ті, хто пив сік принаймні чотири рази на тиждень протягом двох місяців, відчули зниження рівня "поганого" холестерину.  

Високий рівень холестерину може блокувати кровоносні судини, що підвищує ймовірність серцевих проблем або інсульту.

Кому не можна пити томатний сік

Томатний сік має багато корисних властивостей, але є категорії людей, яким варто його уникати або пити з обережністю:

  • люди з хворобами шлунково-кишкового тракту - при гастриті з підвищеною кислотністю, виразці шлунка чи дванадцятипалої кишки томатний сік може викликати подразнення слизової через кислотність. При панкреатиті сік також може бути шкідливим
  • люди з хронічними хворобами нирок - через високий вміст калію томатний сік може бути небезпечним при порушеннях роботи нирок 
  • алергіки - помідори - досить сильний алерген, тому при схильності до алергічних реакцій його варто уникати 
  • люди з каменями в жовчному міхурі або нирках - томатний сік може стимулювати жовчовиділення, що в деяких випадках може спровокувати напад 
  • при гіпертонії - солоний томатний сік містить багато натрію, що може підвищити тиск. У такому разі краще обирати несолоний варіант
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