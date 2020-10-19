ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Червоненко выпустил новый ролик по мотивам "Ликвидации"

Автор: Styler

Оппоненты Червоненко представлены в ролике в образе послевоенных одесских бандитов

В новом ролике, сделанном по мотивам сериала "Ликвидация", кандидат на должность городского головы Одессы от партии "Наш край" Евгений Червоненко обратился к представителям нынешней городской власти.

Самые читаемые новости

"Теперь слушайте сюда, вбейте себе в мозг, шайка ваша продажная в стену уперлась, дальше собственного носа не видит, народ беднеет, город разваливается. Отобрали Одессу и у одесситов? Ну что скажете? Что молчите?" - спрашивает Червоненко.

Оппоненты Червоненко представлены в ролике в образе послевоенных одесских бандитов. В конце ролика он сообщает им, что их время закончилось.

"Беспределу" - ша! Ваше время закончилось - все будут жить по закону. 25 октября вернем Одессу одесситам!" - резюмирует Червоненко.

Напомним, ранее сообщалось, что Евгений Червоненко выпустил серию черно-белых роликов, в стиле сериала "Ликвидация".

Сам Червоненко представлен в роликах в образе главного героя сериала "Ликвидация" - начальника уголовного розыска Одессы Давида Гоцмана.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ОдессаНаш крайсериалЕвгений Червоненковыборы