Червоне чи біле? Яке вино корисніше для здоров'я

Яке вино краще

За словами Дебі Петітпейн, дипломованого дієтолога та представника Академії харчування та дієтології, сухе біле вино є найкориснішим для здоров'я, або, швидше, будь-яке вино, вирощене у прохолоднішому кліматі.

Коли вино вирощується у прохолоднішому кліматі, воно містить менше цукру та алкоголю.

Деякі вина містять натуральні цукри, що залишилися від бродіння винограду, в той час, як інші, наприклад, десертні вина, містять доданий цукор.

У вині практично немає поживних речовин, крім порожніх калорій та вмісту алкоголю, тому вживання продукту з низьким вмістом цукру та алкоголю - кращий вибір.

Дієтичні рекомендації для американців Національного інституту здоров'я рекомендують не більше двох порцій напою на день для чоловіків та не більше одного напою на день для жінок.

Зазвичай це означає один стандартний келих вина на 150 мл із вмістом алкоголю 12%. За словами експерта, сухі білі вина зазвичай мають міцність від 9% до 11%.

На думку дієтолога, один зі способів зробити ваше вино ще кориснішим - перетворити його на винний спритцер.

"Додавання газованої води або навіть газованої ароматизованої води, щоб трохи розбавити вино, насправді може дати вам більший розмір порції без додавання алкоголю або калорій у ваш напій", - сказала Петітпейн.

Чи шкідливо пити вино?

Суперечки, що стосуються користі вина та алко напоїв для здоров'я в цілому, продовжуються і іноді здаються нескінченними.

Дослідження, опубліковане раніше цього року, показало, що легке та помірне вживання алкоголю може призвести до довгострокового зниження стресової активності мозку, що зрештою знижує ризик серцевих захворювань.

Дослідники виявили, що один напій на день для жінок та один-два напої на день для чоловіків пов'язані зі зниженням передачі сигналів стресу в мозку.

Однак кардіологи попереджають, що не можна ігнорувати небезпеки, пов'язані із вживанням алкоголю.

Дослідження також показало, що будь-яка кількість алкоголю збільшує ризик раку, а вищі кількості - понад 600 мл на тиждень – можуть призвести до підвищеного ризику серцевих нападів, а також до зниження загальної мозкової активності.