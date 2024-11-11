Червоне чи біле: яке м'ясо найкорисніше і чому

М’ясо є невід’ємною частиною щоденного раціону. Варто знати, яке м’ясо курки корисніше - червоне чи біле.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

В якій частині біле та червоне м'ясо

Доктор філософії Лорі Райт розповіла, що в індичці та курці біле м’ясо в основному походить із грудок і крил. Воно складається з білих м’язових волокон, які птах використовує для швидких рухів.

Тоді як червоне м’ясо є в стегнах та гомілках. Воно містить до 50% червоних волокон, які використовуються для таких рухів, як стояння.

Яка різниця

Оскільки біле і червоне м’ясо походять з різних частин птиці, то вони мають певну різницю.

Колір

Червоне м’ясо відрізняється від білого завдяки міоглобіну, залізовмісному білку, який надає м’ясу фіолетово-червоний відтінок. Біле м'ясо містить низьку кількість міоглобіну, що призводить до світлого кольору.

З іншого боку, темне м’ясо має більш високий рівень міоглобіну, що призводить до червоного відтінку.

Смак

Біле м’ясо має м’який, ледь помітний смак. Тоді як червоне має більш насичений. Цей надзвичайно соковитий смак пояснюється високим вмістом жиру.

Текстура

Дієтолог Медді Паскуаріелло розповів, що б іле м’ясо, як правило, пісніше та твердіше. Також має більш суху текстуру. Темне м’ясо має ніжну та соковиту консистенцію через високий вміст жиру.

Яке м'ясо корисніше

Біле м’ясо часто вважається більш здоровим, оскільки воно містить менше калорій. Це може бути корисно для контролювання рівня холестерину.

У 100 г тушкованої курячої грудки без шкіри міститься 241 міліграм фосфору, 343 міліграми калію та менш як 1 міліграм заліза та цинку.

Така сама кількість тушкованих курячих гомілок і стегон містить 130 міліграмів фосфору, 161 міліграм калію, 1 міліграм заліза і менш як 1 міліграм цинку.

Червоне м’ясо має трохи вищий рівень заліза, цинку та вітаміну B6, але це незначна різниця.

Рекомендована щоденна норма м’яса має бути 1 г на 1 кілограм маси тіла. Тобто якщо ви важите 65 кілограмів, то вам можна з’їдати 65 грамів м’яса щодня. Найкраще їсти тушковане, варене або запечене на відкритому вогні м’ясо.