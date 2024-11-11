Красное или белое: какое мясо самое полезное и почему
Мясо является неотъемлемой частью ежедневного рациона. Следует знать, какое мясо курицы полезнее - красное или белое.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
В какой части белое и красное мясо
Доктор философии Лори Райт рассказала, что в индейке и курице белое мясо в основном происходит из грудок и крыльев. Оно состоит из белых мышечных волокон, которые птица использует для быстрых движений.
В то время как красное мясо есть в бедрах и голенях. Оно содержит до 50% красных волокон, которые используются для таких движений, как стояние.
Какая разница
Поскольку белое и красное мясо происходят из разных частей птицы, то они имеют определенную разницу.
Цвет
Красное мясо отличается от белого благодаря миоглобину, железосодержащему белку, который придает мясу фиолетово-красный оттенок. Белое мясо содержит низкое количество миоглобина, что приводит к светлому цвету.
Кроме того, темное мясо имеет более высокий уровень миоглобина, что приводит к красному оттенку.
Вкус
Белое мясо имеет мягкий, едва заметный вкус. В то время как красное имеет более насыщенный. Этот очень сочный вкус объясняется высоким содержанием жира.
Текстура
Диетолог Медди Паскуариелло рассказал, что белое мясо, как правило, постнее и твердее. Также имеет более сухую текстуру. Темное мясо имеет нежную и сочную консистенцию из-за высокого содержания жира.
Какое мясо полезнее
Белое мясо часто считается более здоровым, поскольку оно содержит меньше калорий. Это может быть полезно для контроля уровня холестерина.
В 100 г тушеной куриной грудки без кожи содержится 241 мг фосфора, 343 мг калия и менее 1 мг железа и цинка.
Такое же количество тушеных куриных голеней и бедер содержит 130 мг фосфора, 161 мг калия, 1 мг железа и менее 1 мг цинка.
У красного мяса немного более высокий уровень железа, цинка и витамина B6, но это незначительная разница.
Рекомендованная ежедневная норма мяса должна составлять 1 г на 1 килограмм массы тела. То есть, если вы весите 65 килограммов, то вам можно съедать 65 граммов мяса ежедневно. Лучше всего есть тушеное, вареное или запеченное на открытом огне мясо.
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