"Червона кнопка" у кабінеті Трампа. Для чого вона і чому так усіх лякає
Інавгурація Трампа відбулася 20 січня і поки новообраний президент США оголошував свою промову та давав клятву, персонал Білого дому швидко оновлював Овальний кабінет відповідно до смаків нового хазяїна. І разом з багатьма речами повернулася "червона кнопка" на столі Трампа, яка виконує цікаву функцію та лякає багатьох людей.
Що це за "червона кнопка" на столі у Трампа, які у неї функції та чому вона всіх лякає, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro.
Як змінюють обстановку в Овальному кабінеті
Легендарна "червона кнопка", розташована в дерев'яній коробці на столі Resolute в Овальному кабінеті президента США знову повернулася. І це обов'язкова річ, яка потрібна Дональду Трампу.
У 2021 році, коли на посаду президента США вступив Байден - він розпорядився негайно прибрати цю кнопку з робочого столу. І персонал Білого дому виконав це розпорядження, оскільки Овальний кабінет завжди переробляють відповідно до вподобань нового президента. І на це є всього п'ять годин - поки йде церемонія інавгурації.
Найчастіше міняють килими, портьєри, картини та статуї - їх часто замінюють предметами з колекції Білого дому та урядових установ, щоб вони відповідали смаку нового президента.
Для чого потрібна "червона кнопка" Трампу
"Червона кнопка" на столі президента США Дональда Трампа потрібна для виклику дворецького з охолодженим келихом улюбленого напою Трампа - дієтичної коли.
"Відвідувачі часто плутають кнопку "Дієтична кола" з "ядерною кнопкою". Усі трохи нервують, коли я натискаю цю кнопку", - розповів Трамп у 2017 році в інтерв'ю для Financial Times.
Колишній помічник Білого дому зі зв'язків розповів, що Трамп використовував цю кнопку, щоб з жартівливою думкою збентежити відвідувачів Овального кабінету.
"Раптом він натискав кнопку. Не знаючи, що робити, гості дивилися один одного з піднятими бровами. Через кілька хвилин до кімнати входив стюард, несучи склянку, наповнену дієтичною кока-колою на срібному блюді. І Трамп сміявся", - написав у своїй книзі "Команда гадюк" Кріс Сімс.
До речі, кажуть, що вперше ця кнопка з'явилася не за першої каденції Трампа. Ходили чутки, що її встановив Ліндон Б. Джонсон - він влаштував кнопку та дерев'яну коробку, в якій вона міститься, щоб його можна було попередити про візит першої леді в Овальний кабінет.
Наступні президенти перейняли традицію і використовували спеціальну кнопку для виклику помічників. Річард Бренсон розповів у своїх мемуарах "Знаходження моєї незайманості", що Барак Обама також використовував кнопки на столі.
"Коли ми всі встали, щоб піти, я помітив червоні кнопки на його столі. Обама побачив, як я дивлюся на них. Він: сказав: "Раніше вони були там у надзвичайних ситуаціях, а тепер я використовую їх, щоб замовляти чай для своїх гостей", - написав Бренсон.
Але Байден вирішив розлучитися з цим гаджетом та урочисто зняв її з робочого столу. Але лишив золоті штори, які були обрані під час першого президентства Трампа.
Спеціальна кнопка на столі в Трампа (фото: CNP/INSTARimages.com)
Що ще додав у кабінет Трамп
З цікавих артефактів у кабінет Трампа повернулися портрети батьків-засновників Джорджа Вашингтона, Олександра Гамільтона та Томаса Джефферсона. Також - портрет популіста Ендрю Джексона.
А ще: бюст Вінстона Черчілля, скульптура Фредеріка Ремінгтона "Розбійник Бронко". Від свого попередника Трамп вирішив залишити портрет Бенджаміна Франкліна та бюст Мартіна Лютера Кінга.
Читайте також, що їсть Дональд Трамп на сніданок, обід та вечерю.
А також прочитайте, яка зарплата тепер буде у президента США Дональда Трампа.