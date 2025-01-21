"Червона кнопка" у кабінеті Трампа. Для чого вона і чому так усіх лякає

Інавгурація Трампа відбулася 20 січня і поки новообраний президент США оголошував свою промову та давав клятву, персонал Білого дому швидко оновлював Овальний кабінет відповідно до смаків нового хазяїна. І разом з багатьма речами повернулася "червона кнопка" на столі Трампа, яка виконує цікаву функцію та лякає багатьох людей.

Що це за "червона кнопка" на столі у Трампа, які у неї функції та чому вона всіх лякає, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro.

Як змінюють обстановку в Овальному кабінеті

Легендарна "червона кнопка", розташована в дерев'яній коробці на столі Resolute в Овальному кабінеті президента США знову повернулася. І це обов'язкова річ, яка потрібна Дональду Трампу.

У 2021 році, коли на посаду президента США вступив Байден - він розпорядився негайно прибрати цю кнопку з робочого столу. І персонал Білого дому виконав це розпорядження, оскільки Овальний кабінет завжди переробляють відповідно до вподобань нового президента. І на це є всього п'ять годин - поки йде церемонія інавгурації.

Найчастіше міняють килими, портьєри, картини та статуї - їх часто замінюють предметами з колекції Білого дому та урядових установ, щоб вони відповідали смаку нового президента.

Для чого потрібна "червона кнопка" Трампу

"Червона кнопка" на столі президента США Дональда Трампа потрібна для виклику дворецького з охолодженим келихом улюбленого напою Трампа - дієтичної коли.

"Відвідувачі часто плутають кнопку "Дієтична кола" з "ядерною кнопкою". Усі трохи нервують, коли я натискаю цю кнопку", - розповів Трамп у 2017 році в інтерв'ю для Financial Times.

Колишній помічник Білого дому зі зв'язків розповів, що Трамп використовував цю кнопку, щоб з жартівливою думкою збентежити відвідувачів Овального кабінету.

"Раптом він натискав кнопку. Не знаючи, що робити, гості дивилися один одного з піднятими бровами. Через кілька хвилин до кімнати входив стюард, несучи склянку, наповнену дієтичною кока-колою на срібному блюді. І Трамп сміявся", - написав у своїй книзі "Команда гадюк" Кріс Сімс.

До речі, кажуть, що вперше ця кнопка з'явилася не за першої каденції Трампа. Ходили чутки, що її встановив Ліндон Б. Джонсон - він влаштував кнопку та дерев'яну коробку, в якій вона міститься, щоб його можна було попередити про візит першої леді в Овальний кабінет.

Наступні президенти перейняли традицію і використовували спеціальну кнопку для виклику помічників. Річард Бренсон розповів у своїх мемуарах "Знаходження моєї незайманості", що Барак Обама також використовував кнопки на столі.

"Коли ми всі встали, щоб піти, я помітив червоні кнопки на його столі. Обама побачив, як я дивлюся на них. Він: сказав: "Раніше вони були там у надзвичайних ситуаціях, а тепер я використовую їх, щоб замовляти чай для своїх гостей", - написав Бренсон.

Але Байден вирішив розлучитися з цим гаджетом та урочисто зняв її з робочого столу. Але лишив золоті штори, які були обрані під час першого президентства Трампа.

Спеціальна кнопка на столі в Трампа (фото: CNP/INSTARimages.com)

Що ще додав у кабінет Трамп

З цікавих артефактів у кабінет Трампа повернулися портрети батьків-засновників Джорджа Вашингтона, Олександра Гамільтона та Томаса Джефферсона. Також - портрет популіста Ендрю Джексона.

А ще: бюст Вінстона Черчілля, скульптура Фредеріка Ремінгтона "Розбійник Бронко". Від свого попередника Трамп вирішив залишити портрет Бенджаміна Франкліна та бюст Мартіна Лютера Кінга.