Под Черновцами внезапно пронесся смерч: стихию сняли на видео

Сегодня, 5 марта, местные жители села Редковцы Черновицкой области столкнулись с редким явлением. Они стали свидетелями смерча. Это произошло днем.

По словам синоптика Татьяны Негадайловой, смерчи на Буковине стали возможны из-за изменения климата. Она пояснила, что с 1990 года в регионе фиксируется повышение температуры.

Видео сняли люди, которые ехали на машине по дороге.

Напомним, осенью прошлого года на Украину обрушились разрушительный ураган со смерчем и ливнями. Из-за резкого ухудшения погодных условий, сильных дождей и мощного ветра пострадали Кропивницкий и село рядом с ним, а также несколько населенных пунктов в Николаевской области.

В Кропивницком сильный ветер снес кровли 20 жилых домов. Кроме того, он повалил три десятка деревьев, а из-за дождей 4 домохозяйства были подтоплены.

Мы также писали о том, что ученые ошарашили прогнозом о том, что лето может значительно увеличиться из-за изменений климата. Эксперты говорят, что если люди ничего не будут предпринимать для того, чтобы сдерживать климат, то к 2100 году лето в Северном полушарии Земли может увеличиться до шести месяцев.

Но такие температурные изменения будут нести опасность странам Северного полушария.