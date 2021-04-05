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Под Черновцами внезапно пронесся смерч: стихию сняли на видео

Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 5 марта, местные жители села Редковцы Черновицкой области столкнулись с редким явлением. Они стали свидетелями смерча. Это произошло днем.

Об этом сообщает информационное агентство АСС.

Видео сняли люди, которые ехали на машине по дороге.

По словам синоптика Татьяны Негадайловой, смерчи на Буковине стали возможны из-за изменения климата. Она пояснила, что с 1990 года в регионе фиксируется повышение температуры.

Напомним, осенью прошлого года на Украину обрушились разрушительный ураган со смерчем и ливнями. Из-за резкого ухудшения погодных условий, сильных дождей и мощного ветра пострадали Кропивницкий и село рядом с ним, а также несколько населенных пунктов в Николаевской области.

В Кропивницком сильный ветер снес кровли 20 жилых домов. Кроме того, он повалил три десятка деревьев, а из-за дождей 4 домохозяйства были подтоплены.

Мы также писали о том, что ученые ошарашили прогнозом о том, что лето может значительно увеличиться из-за изменений климата. Эксперты говорят, что если люди ничего не будут предпринимать для того, чтобы сдерживать климат, то к 2100 году лето в Северном полушарии Земли может увеличиться до шести месяцев.

Но такие температурные изменения будут нести опасность странам Северного полушария.

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Новости Украины Черновицкая областьсмерч
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