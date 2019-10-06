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Под Черновцами мужчина погиб под экскаватором: все детали

STYLERПроисшествия    06.10.2019 - 09:14
Под Черновцами мужчина погиб под экскаватором: все детали
Экскаватор (иллюстративное фото: pixabay.com)

Мужчина погиб под колесами экскаватора из-за нарушений правил безопасности

Под Черновцами экскаватор задавил мужчину. Наезд на погибшего совершил его напарник, который сидел за рулем, когда тот проверял исправность механизмов машины. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции области в воскресенье, 6 октября.

Как сообщается, инцидент произошел 5 октября в Кельменецком районе. В результате наезда погиб 45-летний местный житель.

"Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим произошло 5 октября на берегу реки Днестр в селе Вороновица. Во время чистки берега Днестра 62-летний водитель экскаватора совершил наезд на своего 45-летнего партнера, который в это время проверял исправность узлов и агрегатов. От полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении.

Под Черновцами экскаватор задавил мужчину (фото: cv.npu.gov.ua)

Правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения об аварии по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В данный момент следователи проводят досудебное расследование, решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство.

Напомним, что ранее в Черниговской области погиб военнослужащий.

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