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В Черниговской области погиб военнослужащий

Новости » Происшествия    08.09.2019 - 03:15
В Черниговской области погиб военнослужащий
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Военный погиб во время передвижения техники вследствие нарушения мер безопасности

В Черниговской области возле села Гончаровское 7 сентября 2019 года, во время перемещения техники вследствие нарушения мер безопасности погиб военнослужащий военной службы по контракту воинской части оперативного командования "Север". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook командования.

"По поводу трагического случая командование ОК "Север" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Вечная и светлая память защитнику Украины", - говорится в сообщение.

По факту для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании назначено служебное расследование.

Случай внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований.

Напомним, на Донбассе в течение прошлых суток 5 сентября боевики 21 раз нарушили перемирие один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранения.

В позапрошлые сутки, 6 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных не было.

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