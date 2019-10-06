Під Чернівцями чоловік загинув під екскаватором: усі деталі

Екскаватор (ілюстративне фото: pixabay.com)

Чоловік загинув під колесами екскаватора через порушення правил безпеки

Під Чернівцями екскаватор задавив чоловіка. Наїзд на загиблого здійснив його напарник, який сидів за кермом, коли той перевіряв справність механізмів машини. Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції області у неділю, 6 жовтня.

Як повідомляється, інцидент стався 5 жовтня в Кельменецькому районі. В результаті наїзду загинув 45-річний місцевий житель.

"Дорожньо-транспортна пригода з постраждалим відбулася 5 жовтня на березі річки Дністер в селі Вороновиця. Під час чищення берега Дністра 62-річний водій екскаватора скоїв наїзд на свого 45-річного партнера, який в цей час перевіряв справність вузлів і агрегатів. Від отриманих травм, несумісних з життям, потерпілий помер на місці", - йдеться в повідомленні.

Під Чернівцями екскаватор задавив чоловіка (фото: cv.npu.gov.ua)

Правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про аварії за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

В даний момент слідчі проводять досудове розслідування, вирішується питання про накладення арешту на транспортний засіб.

Нагадаємо, що раніше в Чернігівській області загинув військовослужбовець.