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На Донбассе от вражеского обстрела погиб украинский воин: фото героя

STYLERЖизнь    04.10.2019 - 19:24
На Донбассе от вражеского обстрела погиб украинский воин: фото героя
На Донбассе погиб украинский военный Юрий Тышик (фото: коллаж РБК-Украина)

На Донбассе погиб старший солдат

Вчера, 3 октября, вражеская пуля забрала жизнь старшего солдата Юрия Тышика, который находился на передовой в зоне проведения ООС. Об этом сообщает пресс-служба 14 отдельной механизированной бригады на своей странице в Facebook.

Юрию было всего 28 лет. Он отдал свою жизнь за то, что во что верил - за Украину, за свободу и честь украинского народа.

На Донбассе от вражеского обстрела погиб украинский воин: фото героя

Юрий Тышик (фото: facebook.com/14ombr)

"Командование и личный состав воинской части выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Находимся в скорби вместе с вами", - говорится в сообщении бригады.

Пользователи сети также прокомментировали тяжелую утрату.

  • Вечная слава тебе Герой! Земной поклон! Царство небесное. Соболезнования родным;
  • Покойся с миром Сынок Герой! Вечная память Герою! Родным сочувствие и терпение;
  • Сердце болит от таких новостей. Земля ему пухом, царство небесное.

На Донбассе от вражеского обстрела погиб украинский воин: фото героя

На Донбассе от вражеского обстрела погиб украинский воин: фото героя

На Донбассе от вражеского обстрела погиб украинский воин: фото героя

Скриншоты с Facebook

Напомни, что на Донбассе после обстрелов боевиков 27 сентября погиб украинский военный, боец Нацгвардии Александр Маркив. Отмечается, что Александр храбро воевал и отдал свою жизнь за мирное небо над Украиной.

Ранее сообщалось о том, что под Тернополем трагически умер молодой ветеран АТО Николай Мучинский, который сам решил защищать Украину во время войны на Донбассе.

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