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В Черновцах заметили нетрезвых "послушников" монастыря, которые собирали "пожертвования" (видео)

Новина українською →
Черновцы, Суббота 22 января 2022 18:55
В Черновцах заметили нетрезвых "послушников" монастыря, которые собирали "пожертвования" (видео) В Черновцах пьяные мужчины разгуливали в одежде послушников монастыря (molbuk)
Автор: Татьяна Самарук

В Черновцах на улице заметили двух пьяных мужчин, которые оделись в одну рясу священника и собирали пожертвования для монастыря.

Видео опубликовали в Facebook-сообществе "Черновцы.online".

На ролике можно увидеть, как двое мужчин с ведром, Библией и кропилом идут по улице Соборности в Черновцах. В частности видно, что они едва держались на ногах.

На вопрос, откуда они и в какой церкви служат, мужчины ответили, что они "послушники" монастыря в Старой Жадовой. А настоятеля храма зовут "Иван Константинович" и якобы, именно он благословил их на сбор пожертвований для монастыря.

К тому же мужчины не смогли ответить, почему выпили лишнего, а вместо того демонстрировали Библию и кропило для святой воды.

Отметим, что в селе Старая Жадова нет монастыря, но расположен храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ.


В сети видео быстро распространилось. В комментариях пользователи высказались об увиденном:

  • Это просто пьяницы, которые, очевидно, украли одежду священника и разделили между собой;
  • Послушники не одеваются так, а монахи тем более;
  • Какие-то два алкаша решили собрать немного денег на выпивку;
  • Видимо, отстали от "Маланки", или потерялись.

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