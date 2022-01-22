В Черновцах заметили нетрезвых "послушников" монастыря, которые собирали "пожертвования" (видео)

В Черновцах на улице заметили двух пьяных мужчин, которые оделись в одну рясу священника и собирали пожертвования для монастыря.

На ролике можно увидеть, как двое мужчин с ведром, Библией и кропилом идут по улице Соборности в Черновцах. В частности видно, что они едва держались на ногах.

На вопрос, откуда они и в какой церкви служат, мужчины ответили, что они "послушники" монастыря в Старой Жадовой. А настоятеля храма зовут "Иван Константинович" и якобы, именно он благословил их на сбор пожертвований для монастыря.

К тому же мужчины не смогли ответить, почему выпили лишнего, а вместо того демонстрировали Библию и кропило для святой воды.

Отметим, что в селе Старая Жадова нет монастыря, но расположен храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ.



В сети видео быстро распространилось. В комментариях пользователи высказались об увиденном: