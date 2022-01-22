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У Чернівцях помітили нетверезих "послушників" монастиря, які збирали "пожертви" (відео)

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Чернівці, Субота 22 січня 2022 18:55
У Чернівцях помітили нетверезих "послушників" монастиря, які збирали "пожертви" (відео) У Чернівцях п'яні чоловіки розгулювали в одязі послушників монастиря (molbuk)
Автор: Тетяна Самарук

У Чернівцях на вулиці помітили двох п'яних чоловіків, які вдягнулися в одну рясу священника та збирали пожертви для монастиря.

Відео опублікували у Facebook-спільноті "Чернівці.online".

На ролику можна побачити, як двоє чоловіків з відром, Біблією і кропилом йдуть вулицею Соборності у Чернівцях. Зокрема видно, що вони ледь трималися на ногах.

На запитання, звідки вони та в якій церкві служать, чоловіки відповіли, що вони "послушники" монастиря у Старій Жадовій. А настоятеля храму звуть "Іван Костянтинович" і нібито, саме він благословив їх на збір пожертв для монастиря.

До того ж чоловіки не змогли відповісти, чому випили зайвого, а замість того демонстрували Біблію та кропило для святої води.

Зазначимо, що у селі Стара Жадова нема монастиря, але розташовано храм Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ.


У мережі відео швидко поширилось. У коментарях користувачі висловились про побачене:

  • Це просто п'яниці, які, очевидно, вкрали одяг священника і розділили між собою;
  • Послушники не одягаються так, а монахи тим більше;
  • Якісь два алкаші вирішили зібрати трішки грошей на випивку;
  • Мабуть, відстали від "Маланки", або загубилися.

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