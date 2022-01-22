У Чернівцях помітили нетверезих "послушників" монастиря, які збирали "пожертви" (відео)
У Чернівцях на вулиці помітили двох п'яних чоловіків, які вдягнулися в одну рясу священника та збирали пожертви для монастиря.
Відео опублікували у Facebook-спільноті "Чернівці.online".
На ролику можна побачити, як двоє чоловіків з відром, Біблією і кропилом йдуть вулицею Соборності у Чернівцях. Зокрема видно, що вони ледь трималися на ногах.
На запитання, звідки вони та в якій церкві служать, чоловіки відповіли, що вони "послушники" монастиря у Старій Жадовій. А настоятеля храму звуть "Іван Костянтинович" і нібито, саме він благословив їх на збір пожертв для монастиря.
До того ж чоловіки не змогли відповісти, чому випили зайвого, а замість того демонстрували Біблію та кропило для святої води.
Зазначимо, що у селі Стара Жадова нема монастиря, але розташовано храм Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ.
У мережі відео швидко поширилось. У коментарях користувачі висловились про побачене:
- Це просто п'яниці, які, очевидно, вкрали одяг священника і розділили між собою;
- Послушники не одягаються так, а монахи тим більше;
- Якісь два алкаші вирішили зібрати трішки грошей на випивку;
- Мабуть, відстали від "Маланки", або загубилися.
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