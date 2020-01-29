В Черновцах воспитательница учила детей ее "ублажать": детали скандала

В Черновцах воспитательница отличилась странным поведением
В Черновцах в детском саду разгорелся скандал, так как воспитатель учила делать ей массаж. Об этом инциденте в соцсети Facebook сообщила одна из мам воспитанников детского учреждения Наталья Барабанова-Грекаловская. Она описала ситуацию, что в качестве поощрения педагог разрешает детям делать ей массаж. Женщина спросила совета, что ей делать в таком случае, поговорить с педагогом или сразу сообщить администрации дошкольного заведения.
Интересно, что некоторые родители посчитали, что в этом нет ничего такого и такие игры сближают и позволяют наладить контакт ребенка с воспитателем. В соцсети маму ребенка поддержали и сошлись во мнении, что такое явление - ненормально.
Некоторые отметили, что неплохо бы сообщить в полицию, такое поведение воспитателя недопустимо и это может спровоцировать детские травмы. В комментариях к посту украинцы высказали свои эмоции.
Скриншот комментариев (Facebook)