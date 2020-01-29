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В Черновцах воспитательница учила детей ее "ублажать": детали скандала

STYLERЖизнь    29.01.2020 - 15:58
В Черновцах воспитательница учила детей ее "ублажать": детали скандала
В Черновцах воспитательница учила детей делать ей массаж (Коллаж РБК-Украина)

В Черновцах воспитательница отличилась странным поведением

В Черновцах в детском саду разгорелся скандал, так как воспитатель учила делать ей массаж. Об этом инциденте в соцсети Facebook сообщила одна из мам воспитанников детского учреждения Наталья Барабанова-Грекаловская. Она описала ситуацию, что в качестве поощрения педагог разрешает детям делать ей массаж. Женщина спросила совета, что ей делать в таком случае, поговорить с педагогом или сразу сообщить администрации дошкольного заведения.

Интересно, что некоторые родители посчитали, что в этом нет ничего такого и такие игры сближают и позволяют наладить контакт ребенка с воспитателем. В соцсети маму ребенка поддержали и сошлись во мнении, что такое явление - ненормально.

Некоторые отметили, что неплохо бы сообщить в полицию, такое поведение воспитателя недопустимо и это может спровоцировать детские травмы. В комментариях к посту украинцы высказали свои эмоции.

  • Вот если б детки друг другу - ещ куда ни шло, но воспитателю.. Мне не нравится как-то такое дело.
  • Супер. А літом всією групою на дачу до виховательки, картоплю полоти та огірки-помідори поливати.
  • У нас в саду тоже было такое с детьми, дети сначало молчали, а когда перешли в другую группу рассказали все, так как боялись воспитателя до истерик...Это конечно надо присекать сразу.
  • Идите к заведующей, это что за игры такие?, ахренеть, конечно найдет воспитатель кучу отмазок.
  • Заявление в милицию за склонение малолетних к сексуальным действиям написали или чего ждете???

В Черновцах воспитательница учила детей ее &quot;ублажать&quot;: детали скандалаСкриншот комментариев (Facebook)

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