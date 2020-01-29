У Чернівцях вихователька вчила дітей її "догоджати": деталі скандалу

У Чернівцях вихователька відзначилася дивною поведінкою
У Чернівцях в дитячому саду розгорівся скандал, адже вихователь вчила робити їй масаж. Про цей інцидент у соцмережі Facebook повідомила одна з мам вихованців дитячого закладу Наталя Барабанова-Грекаловська. Вона описала ситуацію, що в якості заохочення педагог дозволяє дітям робити їй масаж. Жінка запитала ради, що їй робити в такому випадку, поговорити з педагогом або відразу повідомити адміністрацію дошкільного закладу.
Цікаво, що деякі батьки вважають, що в цьому немає нічого такого і такі ігри зближують і дозволяють налагодити контакт дитини з вихователем. У соцмережі маму дитини підтримали і зійшлися на думці, що таке явище - ненормальне.
Деякі зазначили, що непогано б повідомити в поліцію, така поведінка вихователя неприпустима і це може спровокувати дитячі травми. У коментарях до посту українці висловили свої емоції.
Скріншот коментарів (Facebook)