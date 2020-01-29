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У Чернівцях вихователька вчила дітей її "догоджати": деталі скандалу

STYLERЖиття    29.01.2020 - 15:58
У Чернівцях вихователька вчила дітей її "догоджати": деталі скандалу
У Чернівцях вихователька вчила дітей робити їй масаж (Колаж РБК-Україна)

У Чернівцях вихователька відзначилася дивною поведінкою

У Чернівцях в дитячому саду розгорівся скандал, адже вихователь вчила робити їй масаж. Про цей інцидент у соцмережі Facebook повідомила одна з мам вихованців дитячого закладу Наталя Барабанова-Грекаловська. Вона описала ситуацію, що в якості заохочення педагог дозволяє дітям робити їй масаж. Жінка запитала ради, що їй робити в такому випадку, поговорити з педагогом або відразу повідомити адміністрацію дошкільного закладу.

Цікаво, що деякі батьки вважають, що в цьому немає нічого такого і такі ігри зближують і дозволяють налагодити контакт дитини з вихователем. У соцмережі маму дитини підтримали і зійшлися на думці, що таке явище - ненормальне.

Деякі зазначили, що непогано б повідомити в поліцію, така поведінка вихователя неприпустима і це може спровокувати дитячі травми. У коментарях до посту українці висловили свої емоції.

  • От якщо б дітки один одному - ще куди не йшло, але вихователю.. Мені не подобається як-то така справа.
  • Супер. А літом всією групою на дачу до виховательки, картоплю полоти та огірки-помідори поливати.
  • У нас в саду теж було таке з дітьми, діти спочатку мовчали, а коли перейшли в іншу групу розповіли все, так як боялися вихователя до істерик...Це звичайно треба присікати відразу.
  • Ідіть до завідуючої, що це за ігри такі? Ахренеть, звичайно вихователь знайде купу відмазок.
  • Заяву в міліцію за схиляння неповнолітніх до сексуальних дій написали або чого чекаєте???

У Чернівцях вихователька вчила дітей її &quot;догоджати&quot;: деталі скандалуСкріншот коментарів (Facebook)

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