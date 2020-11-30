В Черновцах пациентов лечат на ощупь и делают уколы при свечах

В Черновцах одна из центральных больниц города погрузилась во тьму из-за проблем с электроснабжением. Произошло замыкание проводки и две палаты с коронавирусными больными оказались без света. Одному из пациентов медсестры ставили уколы при свечах.

Как рассказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак на заседании Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, о проблеме с электроэнергией в больнице № 1 рассказали сами пациенты. Об этом сообщает издание АСС.

"Накануне мне отчитались, что больница полноценно обеспечена автономными средствами питания, а здесь появляется такое сообщение. Как мне на это реагировать?" – возмутилась Гусак.

В управлении медицинского обслуживания в сфере здравоохранения Черновицкого городского совета подтвердили, что проводка в больнице действительно сгорела и две палаты с больными оказались без света. Проблему ликвидировали собственными силами в больнице, а пациентов собирались перевести в другие помещения, но не успели.

Наталья Гусак обратилась к ответственным лицам и призвала их заботиться о пациентах так, как будто это их родственники.

"Прошу каждый подобный случай воспринимать так, как будто в палате без света – ваши или мои родственники", - сказала чиновница.

Стоит отметить, что реанимации больниц в Черновцах переполнены пациентами с COVID-19 и многим из них необходима поддержка с помощью специальной аппаратуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры рассказали о катастрофе в больницах Одессы из-за коронавируса.

А также рассказывали о том, что врачи из Черновцов рассказал об ужасах COVID-19 в больницах города.