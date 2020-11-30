У Чернівцях пацієнтів лікують на дотик і роблять уколи при свічках

У Чернівцях одна з центральних лікарень міста поринула в темряву через проблеми з електропостачанням. Сталося замикання проводки й дві палати з коронавірусними хворими опинилися без світла. Одному з пацієнтів медсестри ставили уколи при свічках.

Як розповіла заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак на засіданні Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, про проблеми з електроенергією в лікарні № 1 розповіли самі пацієнти. Про це повідомляє видання АС.

"Напередодні мені відзвітували, що лікарня повноцінно забезпечена автономними засобами живлення, а тут з'являється таке повідомлення. Як мені на це реагувати?" – обурилася Гусак.

В управлінні медичного обслуговування у сфері охорони здоров'я Чернівецької міської ради підтвердили, що проводка у лікарні дійсно згоріла і дві палати з хворими опинилися без світла. Проблему ліквідували власними силами лікарні, а пацієнтів збиралися перевести в інші приміщення, але не встигли.

Наталія Гусак звернулася до відповідальних осіб і закликала їх піклуватися про пацієнтів так, як ніби це їх родичі.

"Прошу кожен подібний випадок сприймати так, як ніби в палаті без світла – ваші чи мої родичі", - сказала чиновниця.

Варто відзначити, що реанімації лікарень у Чернівцях переповнені пацієнтами з COVID-19 і багатьом з них необхідна підтримка за допомогою спеціальної апаратури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що волонтери розповіли про катастрофу в лікарнях Одеси через коронавірус.

А також розповідали про те, що лікарі з Чернівців розповів про жахи COVID-19 в лікарнях міста.