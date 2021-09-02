В Черновцах буйная женщина устроила скандал в горсовете: обматерила мэра и депутатов (видео)

На кадрах видно, что дама с какими-то бумагами в руках выскочила в президиум, приблизилась к городскому главе Роману Кличуку и стала что-то неразборчиво ему говорить.

Затем женщина принялась размахивать перед его лицом своими бумагами, сталкивать предметы со стола и перешла на крики.

Удивленный мэр слегка отстранился от неадекватной женщины, попытался уточнить у нее - в чем же дело, но та ничего внятного не ответила, а обратила гнев на остальных депутатов. Неизвестная дама подняла шум, обзывалась и в нецензурной форме спрашивала, чем они тут занимаются.

Когда же депутаты еще раз поинтересовались у женщины, какой вопрос ее беспокоит и что случилось, та продолжила буянить без конкретных объяснений.

Вскоре в зал зашел полицейский и вывел агрессивную даму.

Кличук попросил прощения у присутствующих за инцидент в горсовете и объявил перерыв на 10 минут.

"Я вообще не понял честно, что эта женщина хочет", - сказал мэр и добавив, что у нее - психические расстройства.

Внимание - на ролике звучит нецензурная брань!

Видео: в Черновцах агрессивная женщина устроила скандал с руганью в горсовете