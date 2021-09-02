У Чернівцях буйна жінка влаштувала скандал у міськраді: обматюкала мера і депутатів (відео)

На кадрах видно, що дама з якимись паперами в руках вискочила в президію, наблизилася до міського голови Романа Клічука і стала щось нерозбірливо йому говорити.

Потім жінка почала розмахувати перед його обличчям своїми паперами, зіштовхувати предмети зі столу і перейшла на крики.

Здивований мер злегка відсторонився від неадекватної жінки, спробував уточнити у неї - в чому ж справа, але та нічого виразного не відповіла, а звернула гнів на інших депутатів. Невідома дама підняла шум, обзивалася і в нецензурній формі запитувала, чим вони тут займаються.

Коли ж депутати ще раз поцікавилися у жінки, яке питання її турбує та що сталося, та продовжила буянити без конкретних пояснень.

Незабаром в зал зайшов поліцейський і вивів агресивну даму.

Клічук попросив вибачення у присутніх за інцидент в міськраді й оголосив перерву на 10 хвилин.

"Я взагалі не зрозумів чесно, що ця жінка хоче", - сказав мер і додавши, що у неї - психічні розлади.

Увага - на ролику звучить нецензурна лайка!

Відео: у Чернівцях агресивна жінка влаштувала скандал з лайкою у міськраді