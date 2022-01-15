При Чорноволі на посаді президента Україна втратила б не лише Крим: історик зробив заяву

Україні в разі обрання в 1991 році В'ячеслава Чорновола президентом загрожувала б втрата значної частини території країни, вважає відомий історик і публіцист Ярослав Грицак.

Про це науковець висловився в інтерв'ю в передачі "Рандеву з Яніною Соколовою".

Лідер Народного Руху України набрав тоді 23,27% голосів на президентських виборах, посівши друге місце після Леоніда Кравчука, колишнього члена політбюро ЦК КПУ.

На думку Грицака, це, як показали подальші події, змогло привнести певну стабільність, а сам Леонід Макарович "справив найбільший вплив, задавши вектор розвитку країни, який ми зараз маємо в позитивному сенсі".

Він також погодився з раніше озвученою тезою Кравчука про те, що "якби став президентом Чорновіл - війна б почалася з Росією раніше".

"Є загальна тенденція про те, що він сказав, що в тих країнах, в яких до влади прийшли націоналісти, у них була громадянська війна", - зазначив історик.

У цьому контексті він нагадав про першого президента Грузії Звіада Гамсахурдію, через зміщення якого з поста в країні почалася громадянська війна, що тривала з грудня 1991 року по грудень 1993 року.

Грицак додав, що в тих країнах, де до влади прийшли представники колишньої партійної еліти - вдалося "зберегти певну стабільність".

"Я боюся, що якби тоді прийшов (до влади, - Ред.) Чорновіл... а я за нього тоді голосував... якби Чорновіл переміг, ми б втратили не тільки Крим. Я думаю, що могли б втратити набагато більше території", - сказав історик.

Він пояснив такий ризик тим, що в той час в Україні російськомовна частина населення "не була готова не тільки на такий варіант, але навіть на цілком незалежну країну", і треба було б "досить багато часу, щоб усе стабілізувалося".

Але зараз в сучасній Україні зовсім інша ситуація і настрої громадян.

"Тепер готова! Знову ж таки, я бачу крах "новоросії" - для мене це головний аргумент. Але знаєте, це не раз і назавжди, це може змінюватися в будь-який час. Тому що, як казав відомий теоретик: "Нація - це щоденний референдум" (вислів французького мислителя Ернеста Ренана "нація - це щоденний плебісцит", - Ред.). Треба щодня випробовувати націю, чи існує, чи є чи немає, її міцність", - висловився Грицак.

Він також додав, що шанує Кравчука за те, що перший президент "спокійно віддав владу в 1994 році".

"Без зловживання владою, без адміністративного тиску. Чому це важливо? Тому, що він зробив те, що не могла зробити Росія. Він запустив механізм зміни еліти. У нас еліта регулярно змінюється кожні 1-2 вибори, президентські терміни. Це дуже важливо", - резюмував науковець.

Відео: український вчений висловився про В'ячеслава Чорновола та Леоніда Кравчука

Нагадаємо, видатний український політик, лідер Народного руху України В'ячеслав Чорновіл трагічно загинув навесні 1999 року в автомобільній катастрофі в Київській області. Офіційне слідство тоді встановило, що причиною загибелі став нещасний випадок.