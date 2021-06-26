"Черноротая" фанатка Басты устроила истерику и "прославилась" на всю Украину (видео)

На видео девушка очень сильно матерится и говорит, что Басте нельзя запрещать выступать в Украине, так как "война была бы и без него".

Позже в диалог с журналистами и активистами вступил парень барышни.

Однако, подобрать слов для оправдания своей любви к поддерживающему путинский режим артисту, у него тоже не получилось.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Девушка закатала истерику перед концертом Басты в Киеве

Это видео "взорвало" украинский сегмент соцсетей. Вот что пишут украинцы о поведении девушки, которая уже стала "звездой" Facebook.