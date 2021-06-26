"Черноротая" фанатка Басты устроила истерику и "прославилась" на всю Украину (видео)

Скандальный рэпер Баста в Киеве дал концерт, несмотря на акцию протеста против выступления гастролирующего ранее в оккупированном Крыму артиста под входом в клуб Stereo Plaza.
Отметим, что на столичный концерт Василия Вакуленко пришло довольно много людей, которые не могли дать ответ на вопрос активистов: "Почему они так любят оккупанта?" Среди фанатов, к слову, были и довольно странные персонажи.
Видео с одной такой не совсем адекватной фанаткой Вакуленко опубликовал на своей Facebook-странице известный фотограф Ян Доброносов.
На видео девушка очень сильно матерится и говорит, что Басте нельзя запрещать выступать в Украине, так как "война была бы и без него".
Позже в диалог с журналистами и активистами вступил парень барышни.
Однако, подобрать слов для оправдания своей любви к поддерживающему путинский режим артисту, у него тоже не получилось.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!
Девушка закатала истерику перед концертом Басты в Киеве
Это видео "взорвало" украинский сегмент соцсетей. Вот что пишут украинцы о поведении девушки, которая уже стала "звездой" Facebook.
Напомним, ранее студентка прославилась матерными высказываниями об украинском языке и загремела в больницу.
Также недавно блогер-переселенец с Донбасса обругал матом Украину.