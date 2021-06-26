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"Чорнорота" фанатка Басти влаштувала істерику і "прославилася" на всю Україну (відео)

Автор: Styler

Скандальний репер Баста в Києві дав концерт, незважаючи на акцію протесту проти виступу гастролюючого раніше в окупованому Криму артиста під входом в клуб Stereo Plaza.

Відзначимо, що на столичний концерт Василя Вакуленка прийшло досить багато людей, які не могли дати відповідь на питання активістів: "Чому вони так люблять окупанта?" Серед фанатів, до слова, були і досить дивні персонажі.

Відео з однією такою не зовсім адекватною фанаткою Вакуленка опублікував на своїй Facebook-сторінці відомий фотограф Ян Доброносов.

На відео дівчина дуже сильно матюкається і каже, що Басті не можна забороняти виступати в Україні, так як "війна була б і без нього".

Пізніше в діалог з журналістами та активістами вступив хлопець панянки.

Однак, підібрати слів для виправдання своєї любові до підтримуючого путінський режим артиста, у нього теж не вийшло.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

Дівчина закатала істерику перед концертом Басти в Києві

Це відео "підірвало" український сегмент соцмереж. Ось що пишуть українці про поведінку дівчини, яка вже стала "зіркою" Facebook.

  • Яке ж гидоття...
  • Зробити стопкадр і розтягти на мемоси
  • А чорнорота яка дівчина
  • Оце діваха. Тричі передивилась. По відео зрозуміло - вдома цей хлопець точно миє за собою посуд і кладе шкарпетки на місце
  • Гасло "не має значення, якою мовою говориш" у дії.
  • Який співак, такі і прихильники
  • Дякую, проблювався
  • "Какаяразніца" у всій красі
  • Де таких штампують? Бо таку народити не можливо!
  • Проблема в тому, що в Україні таких овощів дуже багато і завтра вони підуть голосувати за ОПЗЖ
  • Противно смотреть...

Нагадаємо, раніше студентка прославилася матюками про українську мову і загриміла в лікарню.

Також нещодавно блогер-переселенець з Донбасу вилаяв матом Україну.

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