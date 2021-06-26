"Чорнорота" фанатка Басти влаштувала істерику і "прославилася" на всю Україну (відео)

На відео дівчина дуже сильно матюкається і каже, що Басті не можна забороняти виступати в Україні, так як "війна була б і без нього".

Пізніше в діалог з журналістами та активістами вступив хлопець панянки.

Однак, підібрати слів для виправдання своєї любові до підтримуючого путінський режим артиста, у нього теж не вийшло.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

Дівчина закатала істерику перед концертом Басти в Києві

Це відео "підірвало" український сегмент соцмереж. Ось що пишуть українці про поведінку дівчини, яка вже стала "зіркою" Facebook.